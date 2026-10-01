Cómo se usa la esponja para lavar platos y ollas: ¿se utilizad el lado amarillo o verde?

Hace unos días, tuvimos un debate con una amiga sobre algo muy trivial, pero al mismo tiempo muy importante: el lavado de platos y el uso de la esponja.
Sin pretenderlo, hubo toda una discusión de si se usan ambos lados de la esponja de lavado, el amarillo y verde, o si solamente el verte es el apto para lavar. También estaba la tercera posición, aunque más débil de que solo se usa el amarillo. Cuando el debate lo abrimos a otras personas, nos dimos cuenta que no éramos solo nosotros.
Cómo se usa la esponja
El 90% de las esponjas presenta dos lados. Uno suave, que tiene generalmente el color amarillo y uno más áspero, que suele ser verde. Ambos tienen su funcionalidad, ninguno de ellos está para que la esponja resalte más entre los elementos de cocina.
De saber usar ambos lados de la esponja depende un correcto lavado de platos y otros utensilios de cocina, como así también la duración de la propia esponja,
Por ejemplo, el lado suave de la esponja, el amarillo, retiene el agua y el detergente y se debe usar para lavar platos, vasos de vidrio, cubiertos y todo elemento antiadherente que se pueda llegar a rayar con facilidad.
En tanto, el lado áspero, debido a su material, genera mayor fricción, por lo que se debe usar en ollas, sartenes o restos secos de comida que hayan quedado adheridos a la superficie. Eso sí, si el utensilio es de teflón, mejor evitar usar este lado o lo rayarás.
Cada cuánto se deben cambiar las esponjas
Hay que tener en cuenta que las esponjas retienen mucha humedad y restos de comidas, por lo que se convierten en un hogar apto para bacterias. En ese sentido, se recomienda desinfectarlas a diario. Esto se puede hacer al introducirlas húmedas en el microondas durante unos dos minutos. Asimismo, también se recomienda cambiarlas cada cierto tiempo tiempo, que puede ser un máximo de dos semanas.
En pocas palabras
- Uso correcto: La esponja de cocina tiene dos lados, amarillo (suave) y verde (áspero), cada uno con una función específica para no dañar utensilios.
- Funcionalidad: El lado amarillo es ideal para vajilla y antiadherentes, mientras que el verde se usa en ollas y sartenes con restos adheridos, evitando teflón.
- Higiene y recambio: Se recomienda desinfectar diariamente la esponja (ej. microondas) y cambiarla cada dos semanas como máximo para evitar proliferación de bacterias.