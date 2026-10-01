Cómo se usa la esponja para lavar platos y ollas: ¿se utilizad el lado amarillo o verde?

De saber usar ambos lados de la esponja depende un correcto lavado de platos y otros utensilios de cocina, como así también la duración de la propia esponja,

Por ejemplo, el lado suave de la esponja, el amarillo, retiene el agua y el detergente y se debe usar para lavar platos, vasos de vidrio, cubiertos y todo elemento antiadherente que se pueda llegar a rayar con facilidad.

En tanto, el lado áspero, debido a su material, genera mayor fricción, por lo que se debe usar en ollas, sartenes o restos secos de comida que hayan quedado adheridos a la superficie. Eso sí, si el utensilio es de teflón, mejor evitar usar este lado o lo rayarás.

Cada cuánto se deben cambiar las esponjas

Hay que tener en cuenta que las esponjas retienen mucha humedad y restos de comidas, por lo que se convierten en un hogar apto para bacterias. En ese sentido, se recomienda desinfectarlas a diario. Esto se puede hacer al introducirlas húmedas en el microondas durante unos dos minutos. Asimismo, también se recomienda cambiarlas cada cierto tiempo tiempo, que puede ser un máximo de dos semanas.