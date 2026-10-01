Inicio Ovación Fútbol Marcelo Gallardo
Lejos de la redención

Marcelo Gallardo no levanta cabeza y Ecuador se quedó sin final en la Copa Kirin

La selección de Ecuador está en Asia participando de una copa histórica, pero el equipo de Gallardo no logró superar la semifinal

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Marcelo Gallardo no encuentra el camino con Ecuador.

Marcelo Gallardo no encuentra el camino con Ecuador.

Marcelo Gallardo tuvo un debut para el olvido al frente de la selección de Ecuador tras caer 3 a 0 ante Corea del Sur. Su oportunidad de revancha llegó en la Copa Kirin - el tradicional cuadrangular que se disputa en Japón-, pero no pasó del empate sin goles frente al conjunto local y perdió en los penales.

Además de Ecuador y el anfitrión, en esta edición participaron Panamá y Nueva Zelanda; este último se clasificó a la final tras imponerse desde los doce pasos al combinado centroamericano.

Marcelo Gallardo tiene malas estad&iacute;sticas en la Tri: un partido perdido y un empate.

Marcelo Gallardo tiene malas estadísticas en la Tri: un partido perdido y un empate.

Marcelo Gallardo no levanta cabeza

El Estadio Internacional de Yokohama fue escenario de un cruce trabado y falto de claridad por la Copa Kirin. Durante los noventa minutos reglamentarios, la selección de Ecuador dirigida por Marcelo Gallardo evidenció serias dificultades para generar peligro en la valla rival.

El seleccionado japonés asumió la iniciativa del juego y dominó la posesión de la pelota durante amplios pasajes, aunque careció de la profundidad necesaria para traducir esa supremacía en situaciones claras de gol.

En la definición desde los doce pasos, el margen de error fue mínimo. La serie mantuvo una altísima efectividad y paridad constante hasta que el guardameta local logró contener el único remate fallado de la tanda.

Aprovechando esa luz de ventaja y sostener una eficacia perfecta en sus ejecuciones, Japón terminó imponiéndose por 5-4 para sellar su pase a la gran final del certamen.

Lo celebra Jap&oacute;n, lo sufre Marcelo Gallardo.

Lo celebra Japón, lo sufre Marcelo Gallardo.

Así continúa el calendario de Marcelo Gallardo en Asia

Tras caer en el debut de la Copa Kirin, el equipo de Marcelo Gallardo jugará por el tercer puesto frente a Panamá el lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio a partir de las 7.30 (hora de Argentina).

Luego de ese partido se verán las caras Japón y Nueva Zelanda (los ganadores de semifinales) en el mismo escenario; significará el tercer partido del Muñe como entrenador del Tri y tendrá la oportunidad de coronarse con el tercer puesto del certamen amistoso internacional.

El entrenador argentino no contó con todos los jugadores ecuatorianos para esta experiencia en Asia y faltaron algunos jugadores de gran importancia: Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Enner Valencia, entre otros.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas