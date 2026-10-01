Marcelo Gallardo no levanta cabeza y Ecuador se quedó sin final en la Copa Kirin

El seleccionado japonés asumió la iniciativa del juego y dominó la posesión de la pelota durante amplios pasajes, aunque careció de la profundidad necesaria para traducir esa supremacía en situaciones claras de gol.

En la definición desde los doce pasos, el margen de error fue mínimo. La serie mantuvo una altísima efectividad y paridad constante hasta que el guardameta local logró contener el único remate fallado de la tanda.

Aprovechando esa luz de ventaja y sostener una eficacia perfecta en sus ejecuciones, Japón terminó imponiéndose por 5-4 para sellar su pase a la gran final del certamen.

Lo celebra Japón, lo sufre Marcelo Gallardo.

Así continúa el calendario de Marcelo Gallardo en Asia

Tras caer en el debut de la Copa Kirin, el equipo de Marcelo Gallardo jugará por el tercer puesto frente a Panamá el lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio a partir de las 7.30 (hora de Argentina).

Luego de ese partido se verán las caras Japón y Nueva Zelanda (los ganadores de semifinales) en el mismo escenario; significará el tercer partido del Muñe como entrenador del Tri y tendrá la oportunidad de coronarse con el tercer puesto del certamen amistoso internacional.

El entrenador argentino no contó con todos los jugadores ecuatorianos para esta experiencia en Asia y faltaron algunos jugadores de gran importancia: Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Enner Valencia, entre otros.