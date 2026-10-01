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Cuti Romero, como nuevo capitán de la Selección argentina: "Es una responsabilidad muy grande, pero me siento preparado"

Cuti Romero se convirtió en el nuevo capitán principal de la Selección argentina tras la salida de Messi. Sus emociones y los partidos anteriores que también portó la cinta

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Cuti Romero mostró su emoción por ser el nuevo capitán de la Selección argentina.

Cuti Romero mostró su emoción por ser el nuevo capitán de la Selección argentina.

Arrancó la era post Messi en la Selección argentina y la Albiceleste estrenó nuevo capitán: el Cuti Romero. El defensor del Atlético de Madrid portó por primera vez la cinta en su brazo luego del anuncio del retiro del 10, y lo hizo nada más ni nada menos que en su tierra, Córdoba, y con un gol.

Su familia estuvo presente en el Mario Alberto Kempes, dándole su apoyo como nuevo capitán.

La emoción del Cuti Romero, nuevo capitán de la Selección argentina

En su primer partido con la cinta de capitán del seleccionado argentino, Cristian Romero no ocultó su emoción por iniciar este nuevo liderazgo en el estadio Mario Alberto Kempes dende se dio su debut en el fútbol profesional con la camiseta de Belgrano. "Fue un día especial. Hace diez años hice el debut acá con Belgrano y volver hoy siendo capitán y habiendo vivido la época más grande de nuestra Selección, es algo hermoso. Nunca me hubiese imaginado esto, es una responsabilidad muy grande pero me siento preparado".

Nunca me hubiese imaginado esto, es una responsabilidad muy grande pero me siento preparado Nunca me hubiese imaginado esto, es una responsabilidad muy grande pero me siento preparado

Sobre la ausencia del gran capitán Lionel Messi, quien fue reciente portador de la cinta, el Cuti agregó: "Esto sigue, lo vamos a extrañar a Leo, nuestro capitán. No va a haber otro como él pero nos dejó un legado muy grande y hay que seguir para llevar de nuevo a Argentina a lo más alto".

Lo vamos a extrañar a Leo, nuestro capitán. No va a haber otro como él pero nos dejó un legado muy grande Lo vamos a extrañar a Leo, nuestro capitán. No va a haber otro como él pero nos dejó un legado muy grande

Cuti Romero ya había sido el capitán de la Selección argentina en otros tres encuentros anteriores: ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas (2025); frente a Venezuela, en un amistoso de octubre (2025); y contra Mauritania, en el 2-1 previo al Mundial 2026. Ante Bolivia, fue el cuarto partido que el zaguero central se calzó la cinta pero esta vez fue el primero como capitán principal de la Albiceleste luego de la salida de Messi.

Sobre la capitanía y el nivel de Romero, Lionel Scaloni hizo alusión en conferencia de prensa: "Es de los mejores centrales del mundo. Últimamente no estaba al 100%, en el Mundial no estuvo como queríamos a nivel físico pero siempre preferimos tenerlo en campo [...] A veces se le va un poco la pierna, eso lo tiene que mejorar. Ahora, además de ser un gran futbolista es el capitán de la Selección y formará parte de la historia. Su comportamiento tiene que ser ejemplar".

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