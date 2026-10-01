Cuti Romero, como nuevo capitán de la Selección argentina: "Es una responsabilidad muy grande, pero me siento preparado"

Nunca me hubiese imaginado esto, es una responsabilidad muy grande pero me siento preparado Nunca me hubiese imaginado esto, es una responsabilidad muy grande pero me siento preparado

Sobre la ausencia del gran capitán Lionel Messi, quien fue reciente portador de la cinta, el Cuti agregó: "Esto sigue, lo vamos a extrañar a Leo, nuestro capitán. No va a haber otro como él pero nos dejó un legado muy grande y hay que seguir para llevar de nuevo a Argentina a lo más alto".

Lo vamos a extrañar a Leo, nuestro capitán. No va a haber otro como él pero nos dejó un legado muy grande Lo vamos a extrañar a Leo, nuestro capitán. No va a haber otro como él pero nos dejó un legado muy grande

Cuti Romero ya había sido el capitán de la Selección argentina en otros tres encuentros anteriores: ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas (2025); frente a Venezuela, en un amistoso de octubre (2025); y contra Mauritania, en el 2-1 previo al Mundial 2026. Ante Bolivia, fue el cuarto partido que el zaguero central se calzó la cinta pero esta vez fue el primero como capitán principal de la Albiceleste luego de la salida de Messi.

Donde todo empezó hace 10 años. Nunca me hubiese imaginado que algún día iba a volver a casa con la camiseta de mi Selección y siendo capitán.

Felicidad, emoción y un orgullo enorme.

Y todavía queda mucho por delante @Argentina

Gracias por todo el cariño Córdoba pic.twitter.com/zMHTe2dRyz — Cuti Romero (@CutiRomero2) October 1, 2026

Sobre la capitanía y el nivel de Romero, Lionel Scaloni hizo alusión en conferencia de prensa: "Es de los mejores centrales del mundo. Últimamente no estaba al 100%, en el Mundial no estuvo como queríamos a nivel físico pero siempre preferimos tenerlo en campo [...] A veces se le va un poco la pierna, eso lo tiene que mejorar. Ahora, además de ser un gran futbolista es el capitán de la Selección y formará parte de la historia. Su comportamiento tiene que ser ejemplar".