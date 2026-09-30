El primer 11 de Scaloni tras el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina

El primer 11 de la Selección argentina post Messi

La de este miércoles en el Kempes será la primera presentación de la Selección argentina luego de la derrota con España en la final del Mundial 2026.

En la vereda de enfrente, Bolivia afronta este compromiso luego de un nuevo fracaso al no haber clasificado a la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá. Sin disputar la gran cita desde 1994, el conjunto del altiplano busca generar un quiebre para hacerse fuerte de cara a las próximas Eliminatorias.

Cuti Romero es el nuevo capitán de la Selección argentina.

Para dar inicio a este renovado ciclo sin el mejor jugador del mundo, Scaloni confirmó a los once protagonistas. Desde el inicio estarán: Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Gianluca Prestianni, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Con la ausencia de Lionel Messi, el director técnico de la Selección argentina tuvo que elegir a su nuevo capitán. El señalado por Scaloni para este nuevo ciclo es Cristian Romero. El segundo en la lista es el Dibu Martínez y el tercero, Lautaro Martínez.