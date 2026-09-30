Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Fútbol

El primer 11 de Scaloni tras el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina tras el subcampeonato en la Copa del Mundo. Lionel Scaloni confirmó su primer equipo sin el 10

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi tuvo en el Mundial 2026 su última función con la Selección argentina.

Lionel Messi tuvo en el Mundial 2026 su última función con la Selección argentina.

La Selección argentina, reciente subcampeona del mundo, se enfrenta este miércoles ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. El partido, primero de tres amistosos de esta fecha FIFA, significa el inicio de un nuevo ciclo para la Albiceleste, que ya no contará con la presencia de Lionel Messi.

El mejor jugador del mundo, mediante un emotivo posteo en sus redes sociales, confirmó que el Mundial 2026 fue su última función con la camiseta de la Albiceleste. Este miércoles, en Córdoba y de la mano de Lionel Scaloni, empieza otro camino.

Lionel Messi anunci&oacute; su retiro de la Selecci&oacute;n argentina tras el Mundial 2026.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina tras el Mundial 2026.

En la previa del partido ante Bolivia, que comenzará a las 21, el director técnico de la Selección argentina confirmó el primer equipo titular de la era post Messi.

El primer 11 de la Selección argentina post Messi

La de este miércoles en el Kempes será la primera presentación de la Selección argentina luego de la derrota con España en la final del Mundial 2026.

En la vereda de enfrente, Bolivia afronta este compromiso luego de un nuevo fracaso al no haber clasificado a la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá. Sin disputar la gran cita desde 1994, el conjunto del altiplano busca generar un quiebre para hacerse fuerte de cara a las próximas Eliminatorias.

Cuti Romero es el nuevo capit&aacute;n de la Selecci&oacute;n argentina.

Cuti Romero es el nuevo capitán de la Selección argentina.

Para dar inicio a este renovado ciclo sin el mejor jugador del mundo, Scaloni confirmó a los once protagonistas. Desde el inicio estarán: Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Gianluca Prestianni, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Con la ausencia de Lionel Messi, el director técnico de la Selección argentina tuvo que elegir a su nuevo capitán. El señalado por Scaloni para este nuevo ciclo es Cristian Romero. El segundo en la lista es el Dibu Martínez y el tercero, Lautaro Martínez.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas