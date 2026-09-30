Árbitros confirmados para la fecha 11: la designación completa con Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

La Liga Profesional dio a conocer los árbitros que impartirán justicia en la décimo primera fecha del Torneo Clausura. La jornada tendrá el cruce de los mendocinos en Primera División con los destacados de La Plata.
La Liga Profesional designó a los árbitros para la fecha 11 del Torneo Clausura, donde Independiente Rivadavia enfrentará a Gimnasia de La Plata y el Lobo se medirá ante Estudiantes
La Liga Profesional dio a conocer los árbitros que impartirán justicia en la décimo primera fecha del Torneo Clausura. La jornada tendrá el cruce de los mendocinos en Primera División con los destacados de La Plata.
Independiente Rivadavia se medirá con el Lobo platense y Gimnasia y Esgrima se cruzará con Estudiantes.
Independiente Rivadavia recibirá en el Bautista Gargantini a Gimnasia y Esgrima de La Plata buscando mantenerse en la cima de la Tabla Anual, puesto que otorga el premio al mejor equipo del año al final de la fase regular del Torneo Clausura.
A partir de las 21.30, los árbitros encargados de impartir justicia entre la Lepra y el Lobo platense serán:
Por su parte, el equipo de Darío Franco viará a La Plata para medirse ante Estudiantes, el lunes desde las 19, con el objetivo de mantenerse en zona de playoffs. Los jueces designados para la parada de Gimnasia y Esgrima son:
Viernes 2 de octubre
19.15 Independiente – Instituto (Zona A) (ESPN Premium)
21.30 Boca – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
Sábado 3 de octubre
14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)
17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)
17.00 Newell’s – Lanús (Zona A) (TNT Sports)
Domingo 4 de octubre
14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)
17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)
19.15 Argentinos – Tigre (Zona B) (ESPN Premium)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) (TNT Sports)
Lunes 5 de octubre
16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Vélez – Platense (Zona A) (TNT Sports)
21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)
Miércoles 14 de octubre
19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports)
(Árbitros a designar)