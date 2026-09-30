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Torneo Clausura

Árbitros confirmados para la fecha 11: la designación completa con Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

La Liga Profesional designó a los árbitros para la fecha 11 del Torneo Clausura, donde Independiente Rivadavia enfrentará a Gimnasia de La Plata y el Lobo se medirá ante Estudiantes

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Liga Profesional dio a conocer los árbitros para la fecha 11 del Torneo Clausura. 

La Liga Profesional dio a conocer los árbitros para la fecha 11 del Torneo Clausura. 

La Liga Profesional dio a conocer los árbitros que impartirán justicia en la décimo primera fecha del Torneo Clausura. La jornada tendrá el cruce de los mendocinos en Primera División con los destacados de La Plata.

Independiente Rivadavia se medirá con el Lobo platense y Gimnasia y Esgrima se cruzará con Estudiantes.

Los árbitros designados para Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

Independiente Rivadavia recibirá en el Bautista Gargantini a Gimnasia y Esgrima de La Plata buscando mantenerse en la cima de la Tabla Anual, puesto que otorga el premio al mejor equipo del año al final de la fase regular del Torneo Clausura.

A partir de las 21.30, los árbitros encargados de impartir justicia entre la Lepra y el Lobo platense serán:

  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
  • Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
  • Cuarto árbitro: Pablo Núñez
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Mariano Ascensi

Por su parte, el equipo de Darío Franco viará a La Plata para medirse ante Estudiantes, el lunes desde las 19, con el objetivo de mantenerse en zona de playoffs. Los jueces designados para la parada de Gimnasia y Esgrima son:

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
  • VAR: Sebastián Habib
  • AVAR: Laura Fortunato

La designación completa de árbitros para la fecha 11 del Torneo Clausura

Viernes 2 de octubre

19.15 Independiente – Instituto (Zona A) (ESPN Premium)

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
  • Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
  • Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Lucas Germanotta

21.30 Boca – Unión (Zona A) (ESPN Premium)

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
  • Cuarto árbitro: Damián Rubino
  • VAR: Sebastián Bresba
  • AVAR: Gastón Suárez

Sábado 3 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Joaquín Gil

17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: José Díaz
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Javier Uziga

17.00 Newell’s – Lanús (Zona A) (TNT Sports)

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: José Castelli
  • Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
  • Cuarto árbitro: Franco Morón
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Diego Verlotta

Domingo 4 de octubre

14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Diego Martín
  • Cuarto árbitro: Jorge Broggi
  • VAR: Nicolás Lamolina
  • AVAR: Julio Fernández

17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
  • Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
  • VAR: Yamil Possi
  • AVAR: Diego Romero

19.15 Argentinos – Tigre (Zona B) (ESPN Premium)

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
  • VAR: Pablo Echavarría
  • AVAR: Nelson Sosa

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) (TNT Sports)

  • Árbitro: Felipe Viola
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Daiana Milone
  • Cuarto árbitro: Julián Jerez
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Mariana De Almeida

Lunes 5 de octubre

16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
  • Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Belén Bevilacqua

19.00 Vélez – Platense (Zona A) (TNT Sports)

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
  • Cuarto árbitro: Franco Acita
  • VAR: Jorge Baliño
  • AVAR: Lucas Cavallero

21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
  • Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
  • Cuarto árbitro: Martín Despósito
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Carla López

Miércoles 14 de octubre

19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports)

(Árbitros a designar)

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