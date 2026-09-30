Árbitros confirmados para la fecha 11: la designación completa con Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

Independiente Rivadavia se medirá con el Lobo platense y Gimnasia y Esgrima se cruzará con Estudiantes.

Los árbitros designados para Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

Independiente Rivadavia recibirá en el Bautista Gargantini a Gimnasia y Esgrima de La Plata buscando mantenerse en la cima de la Tabla Anual, puesto que otorga el premio al mejor equipo del año al final de la fase regular del Torneo Clausura.