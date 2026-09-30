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Aterrizaje de emergencia

Terror en el avión: un piloto acuchilló a otro y los pasajeros evitaron la tragedia

Tras la tensión extrema, la aeronave logró desviar su itinerario original y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de la ciudad saudita de Tabuk

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]

Un avión comercial que viajaba en la ruta entre Dubái y Tel Aviv estuvo al borde de la catástrofe total tras desatarse un violento altercado en la cabina, que desató el pánico a miles de altura.

El episodio ocurrió a bordo de un avión comercial de la aerolínea Flydubai que transportaba a 174 personas. Según los reportes oficiales y testimonios recogidos por las autoridades, la situación desató por un inesperado ataque dentro de la propia cabina de mando.

El avión terminó aterrizando de emergencia y no hubo tragedia gracias a los pasajeros.

El avión terminó aterrizando de emergencia y no hubo tragedia gracias a los pasajeros.

Un piloto acuchilló a otro y los pasajeros evitaron una tragedia

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, un piloto agredió a su compañero utilizando un arma blanca o un objeto punzante, lo que provocó que el avión sufriera una caída libre abrupta de más de cinco mil metros en cuestión de segundos.

El momento crítico quedó neutralizado gracias a la rápida e imprevista reacción de los pasajeros. Ante los gritos y la evidente pérdida de estabilidad del avión, el grupo logró forzar la puerta de la cabina blindada, someter por la fuerza al agresor y retomar el control del vuelo antes de que fuera demasiado tarde.

Las autoridades investigan las causas del ataque.

Las autoridades investigan las causas del ataque.

Tras la tensión extrema, la aeronave logró desviar su itinerario original y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de la ciudad saudita de Tabuk. Afortunadamente, se confirmó que todos los ocupantes se encuentran sanos y salvos, mientras que el caso ya activó una compleja investigación internacional para determinar las motivaciones detrás del violento episodio.

El relato de los pasajeros

Por lo que entiendo, el piloto intentó matarse junto con nosotros. Al parecer fue un ataque. Algunos pasajeros ayudaron al otro piloto a controlarlo hasta que lograron aterrizar”, dijo uno de los integrantes del vuelo.

Escuché gritos y que un hombre sacó un cuchillo o una navaja, inmovilizó al piloto contra el suelo. había mucha sangre en el lugar”, declaró otra de las tripulantes.

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