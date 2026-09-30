Un avión comercial que viajaba en la ruta entre Dubái y Tel Aviv estuvo al borde de la catástrofe total tras desatarse un violento altercado en la cabina, que desató el pánico a miles de altura.
Terror en el avión: un piloto acuchilló a otro y los pasajeros evitaron la tragedia
Tras la tensión extrema, la aeronave logró desviar su itinerario original y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de la ciudad saudita de Tabuk
El episodio ocurrió a bordo de un avión comercial de la aerolínea Flydubai que transportaba a 174 personas. Según los reportes oficiales y testimonios recogidos por las autoridades, la situación desató por un inesperado ataque dentro de la propia cabina de mando.
Un piloto acuchilló a otro y los pasajeros evitaron una tragedia
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, un piloto agredió a su compañero utilizando un arma blanca o un objeto punzante, lo que provocó que el avión sufriera una caída libre abrupta de más de cinco mil metros en cuestión de segundos.
El momento crítico quedó neutralizado gracias a la rápida e imprevista reacción de los pasajeros. Ante los gritos y la evidente pérdida de estabilidad del avión, el grupo logró forzar la puerta de la cabina blindada, someter por la fuerza al agresor y retomar el control del vuelo antes de que fuera demasiado tarde.
Tras la tensión extrema, la aeronave logró desviar su itinerario original y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de la ciudad saudita de Tabuk. Afortunadamente, se confirmó que todos los ocupantes se encuentran sanos y salvos, mientras que el caso ya activó una compleja investigación internacional para determinar las motivaciones detrás del violento episodio.
El relato de los pasajeros
Por lo que entiendo, el piloto intentó matarse junto con nosotros. Al parecer fue un ataque. Algunos pasajeros ayudaron al otro piloto a controlarlo hasta que lograron aterrizar”, dijo uno de los integrantes del vuelo.
“Escuché gritos y que un hombre sacó un cuchillo o una navaja, inmovilizó al piloto contra el suelo. había mucha sangre en el lugar”, declaró otra de las tripulantes.