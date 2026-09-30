Terror en el avión: un piloto acuchilló a otro y los pasajeros evitaron la tragedia

El momento crítico quedó neutralizado gracias a la rápida e imprevista reacción de los pasajeros. Ante los gritos y la evidente pérdida de estabilidad del avión, el grupo logró forzar la puerta de la cabina blindada, someter por la fuerza al agresor y retomar el control del vuelo antes de que fuera demasiado tarde.

Las autoridades investigan las causas del ataque.

Tras la tensión extrema, la aeronave logró desviar su itinerario original y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de la ciudad saudita de Tabuk. Afortunadamente, se confirmó que todos los ocupantes se encuentran sanos y salvos, mientras que el caso ya activó una compleja investigación internacional para determinar las motivaciones detrás del violento episodio.

El relato de los pasajeros

Por lo que entiendo, el piloto intentó matarse junto con nosotros. Al parecer fue un ataque. Algunos pasajeros ayudaron al otro piloto a controlarlo hasta que lograron aterrizar”, dijo uno de los integrantes del vuelo.

“Escuché gritos y que un hombre sacó un cuchillo o una navaja, inmovilizó al piloto contra el suelo. había mucha sangre en el lugar”, declaró otra de las tripulantes.