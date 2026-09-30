La construcción con materiales reciclados y alejarse de la ciudad son las nuevas opciones más buscadas cuando se trata de hacer una casa propia. Así sucedió con una argentina que abandonó Santa Fe para viajar y construir su propia casa reciclada.
Tras dejar Argentina, Mariana comenzó un viaje por Latinoamérica y durante esos años se acostumbró a vivir sin agua corriente ni electricidad, lo que terminó influyendo en su forma de vida.
Dejó la ciudad para construir su casa propia: usó 12 cristales de parabrisas de auto y materiales reciclados
Mariana terminó de estudiar bellas artes, literatura y fotografía y decidió instalarse en una zona montañosa para darle forma a su nueva vida. Allí empezó a levantar desde cero una vivienda basada en técnicas de bioconstrucción y en el aprovechamiento de materiales que ya existían: parabrisas de autos, tierra, madera, botellas, etc.
La estructura de la casa se construyó bajo una técnica que combina tierra y madera. Para crear las ventanas, por ejemplo, usó 12 parabrisas de autos que consiguió en una subasta y los incorporó a las paredes para así iluminar el interior y, al mismo tiempo, mantener abiertas las vistas hacia las montañas.
También incorpora botellas de vidrio recicladas, puestas estratégicamente en distintos puntos de las paredes para favorecer la entrada de luz, disfrutar del paisaje y aprovechar la posibilidad de reutilizar recursos.
El agua de su hogar llega de una fuente natural en la montaña, mientras que las aguas residuales se tratan mediante un biodigestor casero compuesto por tanques.
De esta forma, después de los años de buscar formas de construir su casa y de llegar a detener las obras durante cuatro meses para descansar y reponerse del frío cruel, Mariana terminó su casa propia, donde actualmente vive junto a su hija, manteniendo una vida sencilla.
En pocas palabras
- Argentina: una mujer de 38 años dejó su ciudad natal para construir su casa de tierra con materiales reciclados.
- Bioconstrucción: la vivienda integra 12 parabrisas de auto reciclados como ventanas y botellas de vidrio para iluminar el interior.
- Sustentabilidad: a casa utiliza agua de una fuente natural y un biodigestor casero para el tratamiento de aguas residuales.