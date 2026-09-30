Dejó la ciudad para construir su casa propia: usó 12 cristales de parabrisas de auto

La estructura de la casa se construyó bajo una técnica que combina tierra y madera. Para crear las ventanas, por ejemplo, usó 12 parabrisas de autos que consiguió en una subasta y los incorporó a las paredes para así iluminar el interior y, al mismo tiempo, mantener abiertas las vistas hacia las montañas.

También incorpora botellas de vidrio recicladas, puestas estratégicamente en distintos puntos de las paredes para favorecer la entrada de luz, disfrutar del paisaje y aprovechar la posibilidad de reutilizar recursos.

Se fue a Traslasierra y construyó su propia casa de barro con 12 parabrisas.

El agua de su hogar llega de una fuente natural en la montaña, mientras que las aguas residuales se tratan mediante un biodigestor casero compuesto por tanques.

De esta forma, después de los años de buscar formas de construir su casa y de llegar a detener las obras durante cuatro meses para descansar y reponerse del frío cruel, Mariana terminó su casa propia, donde actualmente vive junto a su hija, manteniendo una vida sencilla.