Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente: su osada propuesta

Al referirse a la financiación que planea volcar a la institución tras reunirse con el emir de Qatar, el extenista anticipó el impacto de su gestión: "Estoy seguro de que va a ser el contrato más grande de la historia del club a cambio de publicidad en la camiseta". Explicó además que busca cerrar un main sponsor para "armar un equipo competitivo, como Independiente se merece", y aclaró que no se trata de "ningún favor" ni de vender el naming del estadio.

En cuanto a la conformación política de su espacio junto a la agrupación Gente de Independiente, Gaudio se mostró intransigente sobre quiénes lo acompañarán en la lista: "No quiero a nadie que le haya hecho daño al club en los últimos 20 años", período en el que consideró que "saquearon al club".

Respecto a la estructura futbolística, confirmó que ya tiene cerrado a un exfutbolista como director deportivo, asegurando que "es lo mejor que le va a pasar al club", al tiempo que señaló que tras su vínculo con el dueño del PSG aprendió a "profesionalizar todas las áreas". Durante su presentación, también dedicó una frase al Kun Agüero: "Tengo buena relación con él, pero si no vas a estar y vas a estar con el teléfono desde tu casa…".

Por último, entre su deseo de ver el regreso de Esequiel Barco y el aval a la labor de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio en la reserva, el candidato cerró con una promesa contundente para la gente: "Al hincha de Independiente le digo que vamos a volver a ser campeones después de tanto tiempo".