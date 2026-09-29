Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente: su osada propuesta

Gastón Gaudio confirmó su candidatura a presidente de Independiente para las elecciones de diciembre. El extenista aseguró contar con el apoyo del emir qatarí Amin bin Hamad Al Thani para cerrar el sponsor más grande de la historia del club.
Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente para las elecciones que se desarrollarán en diciembre. El Gato reveló su plan financiero
Gastón Gaudio confirmó su candidatura a presidente de Independiente para las elecciones de diciembre. El extenista aseguró contar con el apoyo del emir qatarí Amin bin Hamad Al Thani para cerrar el sponsor más grande de la historia del club.
Acompañado por la agrupación "Gente de Independiente", el campeón de Roland Garros 2004 prometió profesionalizar la institución y armar un equipo competitivo. Además, descartó transformar al club en SAD y dejó duras críticas.
En el centro de su propuesta dirigencial, Gastón Gaudio remarcó de entrada su postura sobre el modelo de club al descartar cualquier proyecto privatizador: "La pasión no se puede comprar nunca", sentenció al aclarar que Independiente no se convertirá en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD).
Al referirse a la financiación que planea volcar a la institución tras reunirse con el emir de Qatar, el extenista anticipó el impacto de su gestión: "Estoy seguro de que va a ser el contrato más grande de la historia del club a cambio de publicidad en la camiseta". Explicó además que busca cerrar un main sponsor para "armar un equipo competitivo, como Independiente se merece", y aclaró que no se trata de "ningún favor" ni de vender el naming del estadio.
En cuanto a la conformación política de su espacio junto a la agrupación Gente de Independiente, Gaudio se mostró intransigente sobre quiénes lo acompañarán en la lista: "No quiero a nadie que le haya hecho daño al club en los últimos 20 años", período en el que consideró que "saquearon al club".
Respecto a la estructura futbolística, confirmó que ya tiene cerrado a un exfutbolista como director deportivo, asegurando que "es lo mejor que le va a pasar al club", al tiempo que señaló que tras su vínculo con el dueño del PSG aprendió a "profesionalizar todas las áreas". Durante su presentación, también dedicó una frase al Kun Agüero: "Tengo buena relación con él, pero si no vas a estar y vas a estar con el teléfono desde tu casa…".
Por último, entre su deseo de ver el regreso de Esequiel Barco y el aval a la labor de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio en la reserva, el candidato cerró con una promesa contundente para la gente: "Al hincha de Independiente le digo que vamos a volver a ser campeones después de tanto tiempo".