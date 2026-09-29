Se perderán la despedida de Messi: los dos campeones del mundo que no fueron cedidos a la Albiceleste

Además los orientados por Lionel Scaloni se medirán ante Bolivia este martes a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba y jugarán con Burkina Faso el próximo sábado en ese mismo horario en el estadio de River Plate.

La Roma jugará su primer partido tras la fecha FIFA el domingo 11 de octubre, cinco días después de la despedida de Messi, en un duelo clave ante el Como para mantener la punta de la Serie A italiana.

Dybala se perderá la despedida de Messi.

Sin embargo, La “Loba” (así se lo conoce al conjunto italiano) decidió expresar su máximo respeto hacia el capitán del combinado argentino, además de a su extraordinaria carrera, y le deseó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que tuviera "una noche especial".

Otro futbolista argentino campeón del mundo en Qatar 2022 que no estará presente en la ceremonia será el mediocampista Alejandro Papu Gómez. Sin embargo, el futbolista no estará en el importante partido por otro motivo, ya que tuvo un conflicto con el plantel en plena disputa de la Copa del Mundo y, algunos meses después, sufrió una sanción por doping positivo.