Lionel Scaloni se expresó en conferencia de prensa sobre el futuro de la número 10

La predisposición está de las dos partes. Intentaremos volver a hablar en estos días. La predisposición está de las dos partes. Intentaremos volver a hablar en estos días.

"Tuve que repensar, analizar lo que es tema deportivo, que es importante, sin olvidar logícamente el tema económico. Analizar qué nos queda, que se viene, y estamos ilusionado con eso. Eso me ha llevado a abrir el diálogo, sino veo la posibilidad de competir y de armar algo lindo como lo que se armó no habría visto la chance de sentarme a hablar", concluyó sobre el tema.

El partido contra Bolivia

Sobre el equipo que saltará a la cancha contra La Verde, manifestó: "Más o menos lo tengo confirmado. Si hubiera sido la conferencia después del entreno te lo decía. Pero como tenemos el entreno ahora y ellos no lo saben".

El futuro del número 10 y sin Lio Messi

También le consultaron sobre la posibilidad de ver a Nico Paz junto a Franco Mastantuono: "Si pueden jugar juntos, en principio jugaría uno de los dos, pero lo hemos probado y ganas no nos faltan. Lo intentaremos en algún momento".

Sobre la 10 en los dos partidos previos a la despedida de Lionel Messi, explicó: "No tenemos obligación (de usarla), así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y después veremos a quién se la daremos".

"Cualquier equipo del mundo que tenga un jugador como él (Messi) pasa a ser indispensable. Cuando no estuvo, el equipo ha respondido. Hay jóvenes que pueden aportar. Estos partidos están para probar. Se puede jugar de otra manera, con dos o tres delanteros. Tres centrales", manifestó.

Diferentes cosas que te pueden valer para el futuro. Diferentes cosas que te pueden valer para el futuro.

"Sin olvidarnos que nuestro fútbol pasa a través de la pelota y de juntar gente que juegue bien. Eso no va a cambiar hasta que estemos acá, es nuestra identidad", pensó sobre un futuro sin Lio.

Con respecto a la situación de Julián Álvarez en el Atlético Madrid y la falta de confianza, admitió: "No hablé con Julián de ese tema. Aparte ahora cerró el libre de pases. Lo veo bien, contento, está con su familia en Córdoba. Ojalá vuelva a recuperar la confianza de la hinchada del Atlético Madrid, que el bien del Atlético es el bien de la Selección argentina".

La agenda de la Selección argentina