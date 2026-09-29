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Habló con el Chiqui Tapia

Lionel Scaloni se expresó en conferencia de prensa sobre el futuro de la número 10

Lionel Scaloni se expresó en conferencia de prensa en la previa del primer partido de la seguidilla de partidos que culminarán con la despedida de Lionel Messi

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Scaloni se refirió a todos los temas que competen a la Selección argentina.

Lionel Scaloni se refirió a todos los temas que competen a la Selección argentina.

Luego de desafectar a tres jugadores del fútbol argentino, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa ya que a las 21 del miércoles la Selección argentina enfrentará a Bolvia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, en el primero de una seguidilla de tres partidos.

Días atrás se viralizó una foto donde se lo vio junto al Chiqui Tapia en las oficinas de la AFA, lo que encendió la ilusión para que el entrenador nacido en Pujato renueve su contrato con la Albiceleste.

Lionel Scaloni: "Intentaremos volver a hablar en estos d&iacute;as".

Lionel Scaloni: "Intentaremos volver a hablar en estos días".

Lionel Scaloni habló sobre su renovación

Sobre su renovación al mando del combinado nacional se refirió a la foto junto al presidente de la AFA: "Dijimos que nos ibamos a juntar, aparte después del Mundial no habíamos hablado, así que nos juntamos y charlamos un ratito para ver si podemos ir avanzando y llegar a un acuerdo".

La predisposición está de las dos partes. Intentaremos volver a hablar en estos días. La predisposición está de las dos partes. Intentaremos volver a hablar en estos días.

"Tuve que repensar, analizar lo que es tema deportivo, que es importante, sin olvidar logícamente el tema económico. Analizar qué nos queda, que se viene, y estamos ilusionado con eso. Eso me ha llevado a abrir el diálogo, sino veo la posibilidad de competir y de armar algo lindo como lo que se armó no habría visto la chance de sentarme a hablar", concluyó sobre el tema.

El partido contra Bolivia

Sobre el equipo que saltará a la cancha contra La Verde, manifestó: "Más o menos lo tengo confirmado. Si hubiera sido la conferencia después del entreno te lo decía. Pero como tenemos el entreno ahora y ellos no lo saben".

El futuro del número 10 y sin Lio Messi

También le consultaron sobre la posibilidad de ver a Nico Paz junto a Franco Mastantuono: "Si pueden jugar juntos, en principio jugaría uno de los dos, pero lo hemos probado y ganas no nos faltan. Lo intentaremos en algún momento".

Sobre la 10 en los dos partidos previos a la despedida de Lionel Messi, explicó: "No tenemos obligación (de usarla), así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y después veremos a quién se la daremos".

"Cualquier equipo del mundo que tenga un jugador como él (Messi) pasa a ser indispensable. Cuando no estuvo, el equipo ha respondido. Hay jóvenes que pueden aportar. Estos partidos están para probar. Se puede jugar de otra manera, con dos o tres delanteros. Tres centrales", manifestó.

Diferentes cosas que te pueden valer para el futuro. Diferentes cosas que te pueden valer para el futuro.

"Sin olvidarnos que nuestro fútbol pasa a través de la pelota y de juntar gente que juegue bien. Eso no va a cambiar hasta que estemos acá, es nuestra identidad", pensó sobre un futuro sin Lio.

Con respecto a la situación de Julián Álvarez en el Atlético Madrid y la falta de confianza, admitió: "No hablé con Julián de ese tema. Aparte ahora cerró el libre de pases. Lo veo bien, contento, está con su familia en Córdoba. Ojalá vuelva a recuperar la confianza de la hinchada del Atlético Madrid, que el bien del Atlético es el bien de la Selección argentina".

La agenda de la Selección argentina

  • Vs. Bolivia: Miércoles 30 de septiembre, 21 horas en el Mario Alberto Kempes, Córdoba.
  • Vs. Burkina Faso: Sábado 3 de octubre, 21 horas en el Monumental, Buenos Aires.
  • Vs. Benín: Martes 6 de octubre, 20 horas en el Monumental, Buenos Aires.

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