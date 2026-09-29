Las decisión que tomó Lionel Scaloni antes del amistoso de la Selección argentina frente a Bolivia

A horas del primer amistoso de la fecha FIFA frente a Bolivia el DT Lionel Scaloni decidió desafectar a 3 de los integrantes de la Selección argentina que estaban concentrados en el predio de Ezeiza.
A horas del primer amistoso de la fecha FIFA frente a Bolivia Lionel Scaloni decidió desafectar a 3 de los integrantes de la Selección argentina
A horas del primer amistoso de la fecha FIFA frente a Bolivia el DT Lionel Scaloni decidió desafectar a 3 de los integrantes de la Selección argentina que estaban concentrados en el predio de Ezeiza.
Tomás Palacios, defensor de Estudiantes, y Leonel Flores, delantero de Boca, serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes. El primero lo hará este martes por la tarde en vistas del partido del jueves ante Platense por la Copa Argentina y el segundo lo hará luego del amistoso con Bolivia para estar disponible el viernes frente a Unión por el Torneo Clausura.
Ambos volverán a Ezeiza luego de sus respectivos partidos y estarán con el equipo nacional en los encuentros ante Burkina Faso (3/10) y Benín (6/10).
En tanto, el mediocampista de River Tobías Andrada, quedará desafectado de la convocatoria por estar recuperándose de una lesión muscular.
La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Bolivia, en el que será el primero de sus partidos en una fecha FIFA inolvidable.
El encuentro está programado para las 21, se llevará en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, será controlado por el árbitro colombiano Jhon Ospina y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.