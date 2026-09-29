Las decisión que tomó Lionel Scaloni antes del amistoso de la Selección argentina frente a Bolivia

Tomás Palacios, defensor de Estudiantes, y Leonel Flores, delantero de Boca, serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes. El primero lo hará este martes por la tarde en vistas del partido del jueves ante Platense por la Copa Argentina y el segundo lo hará luego del amistoso con Bolivia para estar disponible el viernes frente a Unión por el Torneo Clausura.

Tomás Palacios alternó los entrenamientos de la Selección argentina con los compromisos de Estudiantes.

Ambos volverán a Ezeiza luego de sus respectivos partidos y estarán con el equipo nacional en los encuentros ante Burkina Faso (3/10) y Benín (6/10).