Quién guarda flotadores de pileta viejos, tiene un tesoro en casa: por qué y para qué sirven

En verano la pileta no solo es la protagonista sino también todo lo que viene con ella. Los inflables o flotadores suelen ser los más conocidos, pero hay unos en forma de churro parecidos a goma eva que se rompen más fácilmente y así todos son un tesoro del reciclaje.
Estos suelen quedarse en casa después de una temporada de pileteada en casa y, como su material es reutilizable, son una excelente opción para reciclar cuando ya no se usan o se rompen. Te enseñamos algunas de las ideas.
Por qué los flotadores de pileta son un tesoro
- Son de espuma de polietileno.
- Usarlos impide que el agua entre, entonces no absorbe humedad.
- Se fabrican con distintas densidades, compactos o huecos, y con la posibilidad de enlazarlos entre sí.
- Tienen flexibilidad y resisten al desgaste.
- No son tóxicos.
- Son suaves.
- Soportan movimientos y agua sin romperse.
- Resisten a la exposición del sol.
- Son reutilizables y permiten crear miles de ideas de reciclaje.
Reciclaje: 3 ideas para reutilizar los "flota flota" de forma útil y práctica
Se acerca el verano nuevamente y toca sacar las sombrillas y flotadores. Al hacerlo, seguro notarás el estado de algunos y si tienes algún florador en forma de churro tirado por ahí y no quieres usarlo en la pileta por su desgaste, te traemos la solución.
Gracias a su material y utilidad, son prácticos de miles de formas y entre ellas puedes elegir hacer lo siguiente:
- Aro de básquet: si te agarra la lluvia en casa y tus hijos se aburren, hacé este aro de básquet con un flotador de pileta, cinta con pegamento y una pelota inflable o liviana. El paso a paso solo es darle al flotador una forma circular y pegar los dos extremos con cinta para unirlo y fijarlo en la pared o en una puerta de casa.
- Maceta: con un tacho y pegamento, pega los flotadores a la base y píntalos como más te guste para luego poner tierra y tener una maceta original en casa o en tu jardín.
- Juegos de palabras: corta el flotador en rodajas y pégale letras o números para después ubicarlo en un palo donde se puedan ir colocando piezas y armando números o palabras.
En pocas palabras
- Flotadores de pileta: tesoro reciclable con múltiples usos post-verano.
- Material versátil: espuma de polietileno, flexible, resistente y no tóxica.
- Ideas de reciclaje: aro de básquet, maceta original o juego didáctico.
Resumen generado por Thinkindot AI