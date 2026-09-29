Quién guarda flotadores de pileta viejos, tiene un tesoro en casa: por qué y para qué sirven

Estos suelen quedarse en casa después de una temporada de pileteada en casa y, como su material es reutilizable, son una excelente opción para reciclar cuando ya no se usan o se rompen. Te enseñamos algunas de las ideas.

Por qué los flotadores de pileta son un tesoro

Los flotadores de la pileta sirven para decorar macetas.

Son de espuma de polietileno.

Usarlos impide que el agua entre, entonces no absorbe humedad.

Se fabrican con distintas densidades, compactos o huecos, y con la posibilidad de enlazarlos entre sí.

Tienen flexibilidad y resisten al desgaste.

No son tóxicos.

Son suaves.

Soportan movimientos y agua sin romperse.

Resisten a la exposición del sol.

Son reutilizables y permiten crear miles de ideas de reciclaje.

Reciclaje: 3 ideas para reutilizar los "flota flota" de forma útil y práctica

Otras ideas para reciclar esos viejos flota flota de tus hijos.

Se acerca el verano nuevamente y toca sacar las sombrillas y flotadores. Al hacerlo, seguro notarás el estado de algunos y si tienes algún florador en forma de churro tirado por ahí y no quieres usarlo en la pileta por su desgaste, te traemos la solución.