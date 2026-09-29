La preocupación por el estado de salud de Daniel Osvaldo generó una fuerte repercusión tras confirmarse que permanece en la Unidad de Terapia Intensiva de un centro de salud. El exdelantero de Boca Juniors e Inter de Milán ingresó de urgencia tras presentar síntomas febriles y intensos dolores torácicos, lo que llevó a los especialistas a diagnosticar un derrame pleural y proceder con un tratamiento de drenaje para aliviar la presión pulmonar.
Daniel Osvaldo sigue en terapia intensiva tras sufrir un derrame pleural: ¿Qué es y cómo se trata?
El exfutbolista permanece internado bajo observación tras ser intervenido por un cuadro respiratorio. El hallazgo médico que derivó en su internación de urgencia puso el foco sobre una patología frecuente pero que requiere rápida atención médica.
A pesar de la gravedad inicial del cuadro, el deportista evoluciona lúcido y en constante monitoreo por el equipo médico, mientras se aguardan los resultados de los análisis para determinar el origen de la infección que desencadenó el problema.
¿Qué es un derrame pleural?
"El pulmón dentro del tórax está envuelto en una fina membrana denominada pleura, la cual se compone de dos capas u hojas: una pegada a la superficie pulmonar y otra adherida a la pared torácica. En condiciones normales, existe entre ambas capas una pequeña cantidad de líquido que actúa como lubricante, facilitando el deslizamiento suave durante la respiración", explica la Dra. Roxana Berenguer, Jefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas de la UBA (MN 74.781).
Un derrame pleural ocurre cuando existe una acumulación patológica y excesiva de líquido dentro del espacio pleural. Cabe destacar que, en la gran mayoría de los casos, el derrame pleural no constituye una enfermedad por sí misma, sino que representa la manifestación de otra condición subyacente que está alterando la producción o reabsorción del líquido. Con menor frecuencia, el origen puede ser una patología directa de la pleura, como un tumor o tuberculosis pleural.
Causas y factores de riesgo
Las causas de esta afección son múltiples y variadas, entre las que se destacan:
- Infecciones respiratorias: especialmente la neumonía no resuelta o complicada.
- Afecciones sistémicas: enfermedades cardíacas (como la insuficiencia cardíaca descompensada), hepáticas o renales.
- Otras patologías: tumores, enfermedades reumatológicas o embolismo pulmonar.
Asimismo, entre los factores de riesgo principales se encuentran el diagnóstico previo de las patologías mencionadas, la edad avanzada y estados de inmunosupresión. El hábito de fumar también cumple un rol significativo, ya que deteriora las defensas anatómicas y celulares de los pulmones, dificultando la respuesta ante infecciones.
Sintomatología y señales de alerta
Los derrames de pequeño volumen pueden pasar desapercibidos y ser descubiertos de forma incidental a través de una radiografía o tomografía computada solicitada por otro motivo. Sin embargo, cuando el volumen de líquido aumenta, la presencia de síntomas se vuelve inevitable:
- Dolor torácico: habitualmente en forma de "puntada de costado", similar a una sensación punzante aguda.
- Problemas respiratorios: tos seca, falta de aire (disnea) o sensación de opresión en el pecho.
- Signos de infección: fiebre, escalofríos y malestar generalizado cuando el origen es infeccioso.
La consulta médica de urgencia resulta imprescindible ante la presencia de dificultad para respirar, dolor de pecho intenso o fiebre elevada, ya que estos indicadores reflejan tanto el volumen del acumulado como la severidad de la causa de base.
Diagnóstico y abordaje médico
El diagnóstico se establece mediante la evaluación clínica, la entrevista con el paciente y el examen físico, confirmándose a través de estudios por imágenes como radiografías de tórax, tomografías computadas o ecografías pleuro-pulmonares.
El objetivo central ante un derrame pleural es identificar y tratar la causa desencadenante. La mayoría de los orígenes responden favorablemente a tratamientos específicos, lo que conduce a la reabsorción o desaparición del líquido. Ante los primeros síntomas respiratorios o torácicos, la recomendación médica es no demorar la consulta, permitiendo una detección temprana y un abordaje oportuno.
En pocas palabras
- Daniel Osvaldo internado: el exfutbolista se encuentra en terapia intensiva por un derrame pleural, evolucionando bajo monitoreo médico.
- ¿Qué es un derrame pleural?: acumulación excesiva de líquido en el espacio entre las membranas que recubren los pulmones, a menudo síntoma de otra patología.
- Causas y síntomas: puede ser provocado por infecciones, afecciones cardíacas, hepáticas o tumorales, y se manifiesta con dolor torácico y dificultad para respirar.