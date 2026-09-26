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El ex futbolista está internado

Daniel Osvaldo preocupa al mundo del fútbol: las novedades sobre su salud

Este viernes se conoció la noticia de la internación de urgencia del ex futbolista Daniel Osvaldo en un Sanatorio de Llavallol, Buenos Aires

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Daniel Osvaldo está internado y preocupa al mundo del fútbol.

Daniel Osvaldo está internado y preocupa al mundo del fútbol.

El ex futbolista Daniel Osvaldo fue internado en un Sanatorio de Llavallol, Buenos Aires, según la noticia que se conoció este viernes y que provocó preocupación en el ambiente del fútbol. Hubo más novedades en la salud del ex jugador de Boca Juniors.

El periodista Ángel De Brito afirmó en la red social X que el exfutbolista de la Juventus de Italia y actual músico ingresó al centro de salud por un severo dolor torácico.Posteriormente en el Sanatorio le diagnosticaron un derrame pleural acompañado por una complicación circulatoria, ya que tenía venas tapadas con afectación directa en una de sus piernas.

Daniel Osvaldo tiene un grave problema de salud.

Daniel Osvaldo tiene un grave problema de salud.

Daniel Osvaldo fue operado

Osvaldo fue operado y le realizaron una biopsia. El ex delantero de la selección italiana estáinternado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), sedado y bajo estricta observación médica, con un compromiso pulmonar severo.

"Está bien y lúcido", le dijeron al Diario Clarín familiares del ex jugador de 40 años.

Osvaldo, quien nació en Lanús, surgió de Huracán pero jugó mayormente en Europa, donde pasó por clubes como Roma, Juventus, Inter, Southampton y Espanyol, y llegó a representar a la selección italiana.

Además actuó en Banfield y tuvo dos etapas en Boca. Luego se dedicó a la música, una de las pasiones de su vida.

Daniel Osvaldo tuvo una gran carrera en Europa.

Daniel Osvaldo tuvo una gran carrera en Europa.

Daniel Osvaldo habló en una ocasión de su depresión y sus problema con las drogas

Daniel Osvaldo salió con asiduidad en los medios cuando se separó de la cantante Jimena Barón, con quien comparte un hijo, y de su exnovia Gianinna Maradona, hija de Diego Maradona.

En 2024 habló en las redes sociales de sus problemas sobre la depresión y las adicciones y contó que estaba realizando tratamientos psiquiátricos. "Mi vida se me está yendo de las manos", dijo en ese momento.

Ahora se recupera de un complicado problema de salud.

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