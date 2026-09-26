Daniel Osvaldo preocupa al mundo del fútbol: las novedades sobre su salud

"Está bien y lúcido", le dijeron al Diario Clarín familiares del ex jugador de 40 años.

Osvaldo, quien nació en Lanús, surgió de Huracán pero jugó mayormente en Europa, donde pasó por clubes como Roma, Juventus, Inter, Southampton y Espanyol, y llegó a representar a la selección italiana.

Además actuó en Banfield y tuvo dos etapas en Boca. Luego se dedicó a la música, una de las pasiones de su vida.

Daniel Osvaldo tuvo una gran carrera en Europa.

Daniel Osvaldo habló en una ocasión de su depresión y sus problema con las drogas

Daniel Osvaldo salió con asiduidad en los medios cuando se separó de la cantante Jimena Barón, con quien comparte un hijo, y de su exnovia Gianinna Maradona, hija de Diego Maradona.

En 2024 habló en las redes sociales de sus problemas sobre la depresión y las adicciones y contó que estaba realizando tratamientos psiquiátricos. "Mi vida se me está yendo de las manos", dijo en ese momento.

Ahora se recupera de un complicado problema de salud.