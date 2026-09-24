El guiño de Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo en Instagram que hizo explotar las redes

Georgina Rodríguez le comentó un carrusel de todos a Antonela Roccuzzo.

El guiño de Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo en Instagram

El carrete compartido por la rosarina constó de seis fotografías tomadas en las instalaciones del exclusivo hotel Evelyn’s Fort Lauderdale.

Entre imágenes que capturaron la elegancia de su vestimenta y el ambiente distendido de una cena nocturna, las capturas retrataron el clima relajado que atraviesa la familia Messi en tierras norteamericanas.

En medio del aluvión de mensajes de fanáticos y figuras de la farándula internacional, irrumpió la esposa argentina de Cristiano Ronaldo. Con un gesto escueto pero fulminante, Georgina Rodríguez escribió una sola palabra para definir a la rosarina: "Radiante", acompañado por un corazón gris.

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Esa breve muestra de afecto de apenas ocho letras bastó para eclipsar al resto de las interacciones y captar de inmediato el interés de la prensa mundial. La reacción virtual volvió a cruzar los caminos de los entornos de las dos máximas estrellas del fútbol contemporáneo, marcando un hito en la conversación de las plataformas digitales.

Antonela Roccuzzo mostrando toda su elegancia.

Cómo es la relación entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez

Pese al impacto mediático que provoca cada interacción entre ambas, el vínculo entre la argentina y la modelo nacida en Buenos Aires se limita estrictamente al ámbito virtual.

Si bien mantienen un trato cordial y se siguen mutuamente en Instagram, nunca han sido retratadas juntas públicamente ni suelen compartir actividades dentro de un mismo círculo social.

De esta manera, la relación entre ambas personalidades se sostiene a través de interacciones esporádicas compuestas por un "me gusta" o una palabra elogiosa. Sin necesidad de grandes puestas en escena ni apariciones compartidas, un simple mensaje en las redes sociales alcanza para encender el interés del público y reavivar la conexión entre el universo Messi y la órbita de Cristiano Ronaldo.