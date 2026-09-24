El ave acuática que se puede ver en el Parque Provincial Aconcagua y en pocos lugares más

Cómo sobrevive en el Aconcagua

Para conseguir su comida, el ave recurre al buceo en las fuertes corrientes montañosas. Atrapa peces pequeños o distintos crustáceos bajo el agua mientras su pareja descansa sobre rocas cercanas para vigilar el entorno. Si necesitan desplazarse a otros sectores del río, realizan vuelos muy cortos al ras de la superficie hídrica.

Los ejemplares miden entre 38 y 46 centímetros de longitud a lo largo de un desarrollo vital que se da entre los 1500 a 4500 metros sobre el nivel del mar. Durante el invierno suelen observarse parejas solitarias que bajan a sectores menos fríos, o bien juveniles apartados de sus padres.

En verano, la etapa reproductiva trae consigo la aparición de crías para la especie. La hembra incuba hasta cuatro huevos durante unos 43 días con la compañía constante del macho.