El famoso actor Arnaud Denis eligió morir a los 43 años tras someterse a la eutanasia: "Aguanté a toda costa"

El actor Arnaud Denis tenía 43 años y una exitosa carrera. Foto: archivo.

Denis llevaba meses hablando públicamente sobre la posibilidad de recurrir a la eutanasia. A comienzos de 2026 había explicado que estudiaba hacerlo en Bélgica ante el deterioro de su estado. En sus últimos meses se encontraba bajo cuidados paliativos y había perdido buena parte de su autonomía.

La legislación belga regula la eutanasia desde 2002 y establece, entre otros requisitos, que la solicitud sea voluntaria, reflexionada y reiterada, además de existir una situación médica sin salida vinculada con una enfermedad grave e incurable y un sufrimiento constante que no pueda aliviarse.

Los problemas de salud de Arnaud Denis y la prótesis de hernia

El deterioro de Denis comenzó después de una operación realizada el 17 de julio de 2023 para tratar una hernia inguinal derecha. Durante la intervención le colocaron una prótesis de polipropileno.

El actor relató que después de aquella cirugía comenzó a padecer dolores persistentes, problemas digestivos, alteraciones auditivas y visuales, trastornos musculares e insomnio. Su estado lo llevó primero a interrumpir ensayos y posteriormente a abandonar proyectos profesionales.

Convencido de que el implante estaba relacionado con sus problemas, viajó a Estados Unidos para someterse a una intervención para retirarlo, con un costo cercano a 40.000 euros. La operación no logró revertir su situación.

Arnaud Denis murió al someterse a una eutanasia en Bélgica. Foto: archivo.

Posteriormente fue diagnosticado con encefalomielitis miálgica, una enfermedad compleja que puede provocar fatiga extrema, dolor y graves limitaciones funcionales.

Denis sostenía que su deterioro había comenzado con la prótesis y convirtió su experiencia en una campaña pública. Fundó el colectivo Victimes françaises des prothèses de hernie y reunió testimonios de otros pacientes.

Sin embargo, la relación causal entre los implantes y los problemas que denunciaba continuaba siendo objeto de debate médico. La Sociedad Francesa de Cirugía Parietal señaló que la literatura científica no demostraba hasta ese momento la existencia de un síndrome general de intolerancia al material protésico provocado por una respuesta inmunitaria.

La agencia francesa de seguridad de medicamentos reforzó en 2025 la vigilancia sobre estos implantes después de recibir notificaciones sobre dolores persistentes y deterioro de la calidad de vida.

Denis también había iniciado una batalla judicial. Presentó una denuncia por lesiones involuntarias, pero el 31 de agosto recibió una comunicación de la Fiscalía de París informándole que el procedimiento había sido archivado.

La trayectoria de Arnaud Denis en el teatro francés

Nacido en París el 31 de mayo de 1983, Denis estudió con Jean-Laurent Cochet y pasó por el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático.

Arnaud Denis eligió morir. Fotos: archivo.

A los 20 años fundó su propia compañía, Les Compagnons de la Chimère, y durante dos décadas desarrolló una carrera como actor, autor y director, con trabajos sobre textos de Molière, Shakespeare, Ibsen, Oscar Wilde y Maupassant.

Fue candidato en tres oportunidades a los premios Molière. En 2018 recibió una nominación como revelación masculina por Jean Moulin, évangile y posteriormente fue candidato como director por Marie des poules y, en 2025, por su adaptación de Las amistades peligrosas.

Esta última producción obtuvo cuatro nominaciones a los Molière y Delphine Depardieu ganó el premio a mejor actriz de teatro privado. El montaje también recibió el Premio Laurent-Terzieff de la crítica francesa.