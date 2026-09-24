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El truco definitivo para afilar las tijeras en casa: solo 10 segundos y sin gastar un peso

La solución, tan efectiva como rápida y barata, se volvió viral en las redes sociales. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
En 10 segundos, puedes afilar las tijeras en casa. 

En 10 segundos, puedes afilar las tijeras en casa. 

Muchas personas asumen que, cuando una tijera se gasta, la única alternativa es tirar la herramienta a la basura o comprar una nueva. Lo cierto es que existe un truco de fácil implementación que permite resolver este problema en apenas 10 segundos y sin gastar un solo centavo.

Lejos de requerir costosas piedras de afilar o aparatos complejos, la clave de este método radica en aprovechar las propiedades de un objeto que prácticamente todos tienen guardado en casa: una aguja de coser tradicional o un alfiler.

Muchas personas escogen tirar las tijeras a la basura una vez gastadas.&nbsp;

Muchas personas escogen tirar las tijeras a la basura una vez gastadas.

Por qué funciona este truco casero

El secreto detrás de esta técnica hogareña se basa en la fricción generada entre el acero endurecido de la aguja y los bordes desgastados de las hojas de la tijera.

Al deslizar la aguja entre las filosas hojas metálicas, se produce un microasentamiento del borde que endereza pequeñas imperfecciones, rebabas y desgastes leves acumulados por el uso diario.

Con esta sencilla t&eacute;cnica, puedes afilar tus tijeras en pocos segundos.&nbsp;

Con esta sencilla técnica, puedes afilar tus tijeras en pocos segundos.

Si bien este truco no sustituye un rectificado profesional ante muescas o deformaciones graves, resulta ideal para recuperar el rendimiento de las herramientas domésticas de forma inmediata.

Cómo afilar la tijera paso a paso

Para poner en práctica este método en casa y lograr que el utensilio vuelva a cortar como el primer día, solo debes seguir una serie de pasos muy sencillos:

  • Abre completamente las hojas de la tijera y coloca la aguja de coser o el alfiler grueso en la base, cerca de la zona donde ambas hojas se cruzan.
  • Cierra suavemente la tijera como si quisieras cortar la aguja, aplicando una presión firme pero moderada para no desajustar el eje del utensilio.
  • Mientras vas cerrando el instrumento, deja que la aguja se deslice hacia la punta de las hojas de manera natural.
  • Repite este movimiento rápido entre 10 y 15 veces consecutivas (proceso que no demanda más de 10 segundos en total).
  • Limpia las hojas con un paño seco para eliminar cualquier residuo metálico residual y prueba el corte sobre un papel o tela sobrante.

En pocas palabras

  • Truco casero: afilar tijeras en 10 segundos usando una aguja o alfiler.
  • Funcionamiento: la fricción con la aguja alisa microimperfecciones de las hojas desgastadas.
  • Procedimiento: deslizar y cerrar la tijera sobre la aguja entre 10 y 15 veces.
Resumen generado por Thinkindot AI

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