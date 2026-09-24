El truco definitivo para afilar las tijeras en casa: solo 10 segundos y sin gastar un peso

Lejos de requerir costosas piedras de afilar o aparatos complejos, la clave de este método radica en aprovechar las propiedades de un objeto que prácticamente todos tienen guardado en casa: una aguja de coser tradicional o un alfiler.

Muchas personas escogen tirar las tijeras a la basura una vez gastadas.

Por qué funciona este truco casero

El secreto detrás de esta técnica hogareña se basa en la fricción generada entre el acero endurecido de la aguja y los bordes desgastados de las hojas de la tijera.