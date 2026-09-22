El padre de Yamal contra Messi y Cristiano Ronaldo: "Mi hijo los borró del mapa"

Mounir Nasraoui hizo una comparación algo alejada de la realidad porque Lamine Yamal se encuentra en una etapa inicial, mientras que Messi y Cristiano Ronaldo ya llevan muchos años de carrera.

El padre de Yamal comparó a Messi con su hijo.

Muchos ven a Yamal como el gran heredero de la rivalidad que marcó una generación entera. Desde hace varios años que se busca a quienes tomarán el lugar de Lionel Messi como Cristiano Ronaldo en el panorama más internacional de este deporte. El delantero de la Roja ya no es una promesa y sí una garantía en todos los sentidos de poder tomar ese lugar.

Lamine Yamal también conquistó la Eurocopa 2024, por lo que con su corta edad ya ha tenido grandes logros.

El padre de Yamal cargó contra Cristiano Ronaldo.

La selección española, con Lamine Yamal, debe afrontar la Liga de Naciones

España, con el joven talento del Barcelona, tiene debe afrontar la Liga de Naciones, con Luis de la Fuente como entrenador. La Roja se medirá con Inglaterra el próximo rival el 26 de septiembre, mientras que luego aparecen Croacia y República Checa en el calendario, además de otro encuentro ante Croacia previsto para octubre.