El padre de Yamal contra Messi y Cristiano Ronaldo: "Mi hijo los borró del mapa"

Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, cargó contra el astro Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El papá de la figura de la selección de España y del Barcelona hizo fuertes declaraciones.
Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, cargó contra el astro Lionel Messi y Cristiano Ronaldo
Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, cargó contra el astro Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El papá de la figura de la selección de España y del Barcelona hizo fuertes declaraciones.
Yamal, de 19 años, vive su mejor momento en la selección española, ya fue campeón del mundo. Es uno de los grandes candidatos a quedarse con el Balón de Oro el próximo 26 de octubre por Londres.
"Mi hijo borró del mapa a Messi y a Cristiano Ronaldo”, dijo sin vueltas el padre de Lamine Yamal, unas declaraciones que provocaron asombro en el mundo futbolístico.
Mounir Nasraoui hizo una comparación algo alejada de la realidad porque Lamine Yamal se encuentra en una etapa inicial, mientras que Messi y Cristiano Ronaldo ya llevan muchos años de carrera.
Muchos ven a Yamal como el gran heredero de la rivalidad que marcó una generación entera. Desde hace varios años que se busca a quienes tomarán el lugar de Lionel Messi como Cristiano Ronaldo en el panorama más internacional de este deporte. El delantero de la Roja ya no es una promesa y sí una garantía en todos los sentidos de poder tomar ese lugar.
Lamine Yamal también conquistó la Eurocopa 2024, por lo que con su corta edad ya ha tenido grandes logros.
España, con el joven talento del Barcelona, tiene debe afrontar la Liga de Naciones, con Luis de la Fuente como entrenador. La Roja se medirá con Inglaterra el próximo rival el 26 de septiembre, mientras que luego aparecen Croacia y República Checa en el calendario, además de otro encuentro ante Croacia previsto para octubre.