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¿Ya se siente ganador? Mbappé reveló a quién le dedicará el Balón de Oro

Kylian Mbappé rompió el silencio a poco más de un mes para la entrega del Balón de Oro. El delantero confesó a quien le dedicaría el premio en caso de ganarlo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Mbappé habló a un mes para la entrega del Balón de Oro.

Mbappé habló a un mes para la entrega del Balón de Oro.

Kylian Mbappé apunta directo a la gala del 26 de octubre en el Teatro The London Palladium. El delantero francés, uno de los firmes candidatos a quedarse con el Balón de Oro, reveló que si se queda con el galardón se lo dedicará a África, asegurando que jamás ha perdido la conexión con sus raíces y orígenes.

El lazo del futbolista del Real Madrid con el continente proviene de su padre camerunés y la familia de su madre, de origen argelino. En entrevista con RFI, confesó el gran cariño que recibe en cada visita y lo hermoso que sería para él poder compartir esa consagración con ellos.

Kylian Mbappé no se olvida de sus raíces

En su charla, Kylian Mbappé fue contundente sobre el lazo que mantiene con el continente africano: “Nunca he perdido la conexión con mis raíces y mis orígenes. Cada vez que voy a África puedo sentir el amor de la gente”.

De cara a la gala del Balón de Oro, que será el 26 de octubre en Inglaterra, el atacante expresó su deseo de transformar ese afecto en un tributo: “Siempre me he sentido muy querido en el continente africano, así que espero irme con el Balón de Oro y, de una u otra manera, dedicárselo a ellos también. Sería un momento hermoso personalmente para mí”.

Sus impresionantes números individuales sostienen su candidatura tras ser el máximo goleador de la Champions League, LaLiga de España y el Mundial 2026, donde rompió el récord histórico de goles.

Sin embargo, el flojo rendimiento del Real Madrid y el cuarto puesto de Francia en la cita mundialista podrían relegarlo en la votación por el galardón que reconoce al mejor futbolista del año.

Mbappé y su deseo de ganar el Balón de Oro

"Creo que es un objetivo para cualquier jugador, pero no creo que sea una obsesión. He tenido un buen año, un gran año a nivel individual; sé que ese es el criterio más importante para el Balón de Oro. Fui el máximo goleador en las competiciones más importantes y creo que puede ser un buen año para mí; tengo buenas sensaciones", manifestó Mbappé.

Para finalizar, sentenció: "Por supuesto. Creo que un deportista siempre se siente decepcionado cuando no gana. Así que lo que más se vería afectado sería mi espíritu competitivo; pero bueno, ya veremos qué pasa".

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