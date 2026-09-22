¿Ya se siente ganador? Mbappé reveló a quién le dedicará el Balón de Oro

De cara a la gala del Balón de Oro, que será el 26 de octubre en Inglaterra, el atacante expresó su deseo de transformar ese afecto en un tributo: “Siempre me he sentido muy querido en el continente africano, así que espero irme con el Balón de Oro y, de una u otra manera, dedicárselo a ellos también. Sería un momento hermoso personalmente para mí”.

Sus impresionantes números individuales sostienen su candidatura tras ser el máximo goleador de la Champions League, LaLiga de España y el Mundial 2026, donde rompió el récord histórico de goles.

Sin embargo, el flojo rendimiento del Real Madrid y el cuarto puesto de Francia en la cita mundialista podrían relegarlo en la votación por el galardón que reconoce al mejor futbolista del año.

Mbappé y su deseo de ganar el Balón de Oro

"Creo que es un objetivo para cualquier jugador, pero no creo que sea una obsesión. He tenido un buen año, un gran año a nivel individual; sé que ese es el criterio más importante para el Balón de Oro. Fui el máximo goleador en las competiciones más importantes y creo que puede ser un buen año para mí; tengo buenas sensaciones", manifestó Mbappé.

Para finalizar, sentenció: "Por supuesto. Creo que un deportista siempre se siente decepcionado cuando no gana. Así que lo que más se vería afectado sería mi espíritu competitivo; pero bueno, ya veremos qué pasa".