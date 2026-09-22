Los dos futbolistas de Boca que volverán para el clásico con Racing por Copa Argentina

Arruabarrena recupera fichas para el clásico con Racing

Boca afronta una recta final apasionante. El equipo del Vasco Arruabarrena no solamente se metió entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana, sino que sigue con vida en la Copa Argentina y en la Tabla Anual está a cuatro puntos del líder Independiente Rivadavia.

Pensando en la agitada agenda que se le viene, el Xeneize celebra las vueltas de Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia. El defensor dejó atrás un desgarro en el isquiotibial y una pubalgia que lo mantuvieron al margen de la actividad desde el duelo ante la Academia en el Cilindro de Avellaneda.

Si bien estará entre los concentrados para viajar a Rosario, su reincorporación será paulatina: iniciaría en el banco de suplentes, mientras Jagger Herrera se encamina a sostener la titularidad en el esquema predilecto.

Rodrigo Battaglia tendrá su primera convocatoria del año.

Por su parte, Rodrigo Battaglia tendrá su primera convocatoria en la temporada 2026. El polifuncional futbolista de 35 años dejó atrás una cirugía por tendinopatía insercional del tendón de Aquiles realizada a comienzos de año y, tras siete meses de rehabilitación, entrena a la par del grupo.

Aunque integrará la delegación para acompañar al plantel, su sumatoria de minutos se daría recién ante Unión de Santa Fe por el torneo local, una vez que complete su puesta a punto física.