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La noticia que todo el país esperaba: el giro inesperado de Scaloni que ilusiona a la Selección argentina

Las charlas entre la Asociación del Fútbol Argentino y Lionel Scaloni parecerían haber llegado a buen puerto. Todos los detalles, en la nota

Por UNO
Scaloni tendría todo para seguir al mando de la Selección argentina. 

Scaloni tendría todo para seguir al mando de la Selección argentina. 

Después de semanas de especulaciones y análisis profundos sobre el futuro del ciclo más exitoso de los últimos tiempos, las charlas de Lionel Scaloni y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomaron un rumbo sumamente positivo, disipando los nubarrones que preocupaban a propios y extraños.

Si bien resta ultimar detalles formales y económicos entre las partes involucradas, el borrador del nuevo contrato contempla un esquema contractual estratégico diseñado bajo la modalidad de dos años fijos con una prórroga.

El nuevo contrato que se cocina en silencio

Si bien por el momento no hay confirmaciones, el nuevo vínculo sería por dos años, hasta la Copa América 2028, con la opción de extenderla por dos más y llegar hasta el Mundial 2030, que sería el tercero en su cuenta personas tras haber asumido en 2018, luego del torneo disputado en Rusia.

Por ahora, se sabe que Scaloni dirigirá los próximos tres partidos amistosos de la Selección argentina, que incuyen nada más y nada menos que la despedida de Lionel Messi en el Monumental.

El recambio generacional y los próximos desafíos

Lejos de relajarse, la planificación incluye una fuerte apuesta por sumar caras nuevas y darle rodaje a jóvenes promesas que piden pista en la Selección argentina, entendiendo que el recambio es una pieza fundamental para sostener la competitividad de la Albiceleste en la élite global.

Hay que tener en cuenta que, en caso de que se confirme la continuidad, el entrenador que ganó cuatro títulos (dos Copa América, la Finalissima y un Mundial) sufrirá modificaciones en su cuerpo técnico porque Walter Samuel dejará de ser ayudante y se lanzará como DT.

La noticia genera alivio inmediato en el mundo del deporte y devuelve la ilusión a los hinchas de la Albiceleste, quienes aguardan con ansias la confirmación oficial para volver a celebrar la continuidad del un entrenador que posicionó al país en lo más alto del mundo.

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