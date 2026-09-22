La noticia que todo el país esperaba: el giro inesperado de Scaloni que ilusiona a la Selección argentina

Por ahora, se sabe que Scaloni dirigirá los próximos tres partidos amistosos de la Selección argentina, que incuyen nada más y nada menos que la despedida de Lionel Messi en el Monumental.

El recambio generacional y los próximos desafíos

Lejos de relajarse, la planificación incluye una fuerte apuesta por sumar caras nuevas y darle rodaje a jóvenes promesas que piden pista en la Selección argentina, entendiendo que el recambio es una pieza fundamental para sostener la competitividad de la Albiceleste en la élite global.

Hay que tener en cuenta que, en caso de que se confirme la continuidad, el entrenador que ganó cuatro títulos (dos Copa América, la Finalissima y un Mundial) sufrirá modificaciones en su cuerpo técnico porque Walter Samuel dejará de ser ayudante y se lanzará como DT.

La noticia genera alivio inmediato en el mundo del deporte y devuelve la ilusión a los hinchas de la Albiceleste, quienes aguardan con ansias la confirmación oficial para volver a celebrar la continuidad del un entrenador que posicionó al país en lo más alto del mundo.