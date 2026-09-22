El árbol más viejo del mundo: cuántos años tiene y por qué nadie puede encontrarlo

Dónde está Matusalén, el árbol más viejo del mundo

El entorno donde crece ayuda a explicar su extraordinaria longevidad. Los fuertes vientos, las bajas temperaturas, el suelo pobre y las escasas precipitaciones hacen que el árbol tenga un crecimiento extremadamente lento.

El árbol más antiguo del planeta está en Estados Unidos, según registros oficiales. Foto: gentileza

Esa aparente desventaja se convirtió en una de sus principales defensas. Su madera, densa y cargada de resina, presenta una gran resistencia frente a plagas, hongos y procesos de descomposición.

Matusalén no puede ser visitado de manera individual. Las autoridades mantienen en secreto cuál de todos los ejemplares del bosque es el famoso árbol para evitar vandalismo, turismo masivo o daños en sus raíces.

Los visitantes sí pueden recorrer los senderos habilitados, entre ellos el Methuselah Trail, y observar numerosos pinos longevos de formas retorcidas y aspecto casi escultórico. Lo que no podrán saber es cuál de ellos es Matusalén.

El árbol de Chile que podría superar a Matusalén

El récord de Matusalén tiene, de todos modos, un competidor. En Chile, científicos encabezados por Jonathan Barichivich estudiaron el llamado Alerce Milenario o Gran Abuelo, ubicado en el Parque Nacional Alerce Costero.

Mediante modelos de simulación informática aplicados a su tronco, estimaron que el ejemplar podría superar los 5.400 años de edad. Si esa estimación fuera confirmada, sería más antiguo que Matusalén.

El Gran Abuelo está en Chile. Foto: gentileza

Pero existe una diferencia fundamental: en el caso del pino estadounidense, la edad fue comprobada mediante métodos científicos basados en el conteo físico de los anillos. Para el alerce chileno no se pudo contar cada uno de ellos sin poner en riesgo el centro del tronco vivo.

Por eso, la comunidad científica mantiene abierto el debate sobre cuál debería ser considerado oficialmente el árbol más viejo del planeta.