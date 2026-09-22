El árbol presidencial que odian todos los argentinos: 150 años después provoca alergia

La presencia del plátano es la herencia de un proyecto de país del siglo XIX que cada septiembre vuelve y hace pagar con alergia la sombra que nos da. Esto se debe a que durante la primavera, los plátanos liberan una gran cantidad de polen, capaz de desplazarse por el aire y desencadenar reacciones en personas sensibles.

Según el destape, las consecuencias de estar un momento cerca de este árbol son determinantes: a los 20 minutos de exposición aparecen el picor en ojos, nariz y garganta, estornudos y rinorrea. Lo peor llega con la obstrucción nasal severa, la falta de concentración, mal humor e irritabilidad.

El árbol modernizador que trajo Sarmiento al país para asemejarlo a Europa

El árbol impulsado por Domingo Faustino Sarmiento que, más de 150 años después, sigue provocando alergias.

Sarmiento trajo este árbol al país como un proyecto de país porque, en el siglo XIX, se vivía la dicotomía entre civilización y barbarie. Entonces, su idea era traer a Europa a América, específicamente a Buenos Aires, para transformar una ciudad que consideraban bárbara e incluso salvaje.

Para el "Padre de la Educación", estos árboles eran ideales por las siguientes características:

El plátano de sombra tiene raíces fuertes.

Crecen rápido.

Dan sombra abundante en calles, avenidas y plazas de cualquier ciudad.

Soportaban la contaminación y los suelos pobres.

Supera los 30 metros de altura.

De esta forma, una simple necesidad de dar estética, ordenar el espacio público y acercar al país a las ciudades "modernas" terminó en beneficios naturales y consecuencias de salud que Sarmiento nunca imaginó.