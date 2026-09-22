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El árbol presidencial que odian todos los argentinos: 150 años después provoca alergia

Este árbol era sinónimo de modernidad, pero cada primavera los argentinos lo apodan como "la maldición de Sarmiento" porque hace estornudar a todos

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El árbol presidencial que odian todos los argentinos: 150 años después provoca alergia

El árbol presidencial que odian todos los argentinos: 150 años después provoca alergia

¿Quién hubiera imaginado que un simple árbol podría ser tan querido por algunos y tan odiado por todos, incluso más de 100 años después? Así ocurrió con los árboles de plátano que, si bien modernizaron a la Argentina, hoy son la causa de una alergia nacional.

En esta época del año aparece la alergia, no solo por los cambios de clima, sino también por un protagonista principal: el árbol de plátano que Sarmiento trajo al país para modernizar cada rincón.

El conocido árbol que da alergia en primavera: por qué

El &aacute;rbol que lleg&oacute; como s&iacute;mbolo de modernidad, conquist&oacute; las calles porte&ntilde;as y termin&oacute; convirti&eacute;ndose en una pesadilla cada primavera por la alergia que genera.

El árbol que llegó como símbolo de modernidad, conquistó las calles porteñas y terminó convirtiéndose en una pesadilla cada primavera por la alergia que genera.

Llegó la primavera y las ciudades se inundan de esa pelusa que flota en el aire y se acumula en las veredas y casas, generando estornudos, alergias y otras molestias típicas de una alergia. El causante es el árbol de plátano, uno que trajo Sarmiento como un "árbol civilizador" que llevaría en vuelo directo Europa a Buenos Aires.

La presencia del plátano es la herencia de un proyecto de país del siglo XIX que cada septiembre vuelve y hace pagar con alergia la sombra que nos da. Esto se debe a que durante la primavera, los plátanos liberan una gran cantidad de polen, capaz de desplazarse por el aire y desencadenar reacciones en personas sensibles.

Según el destape, las consecuencias de estar un momento cerca de este árbol son determinantes: a los 20 minutos de exposición aparecen el picor en ojos, nariz y garganta, estornudos y rinorrea. Lo peor llega con la obstrucción nasal severa, la falta de concentración, mal humor e irritabilidad.

El árbol modernizador que trajo Sarmiento al país para asemejarlo a Europa

El &aacute;rbol impulsado por Domingo Faustino Sarmiento que, m&aacute;s de 150 a&ntilde;os despu&eacute;s, sigue provocando alergias.

El árbol impulsado por Domingo Faustino Sarmiento que, más de 150 años después, sigue provocando alergias.

Sarmiento trajo este árbol al país como un proyecto de país porque, en el siglo XIX, se vivía la dicotomía entre civilización y barbarie. Entonces, su idea era traer a Europa a América, específicamente a Buenos Aires, para transformar una ciudad que consideraban bárbara e incluso salvaje.

Para el "Padre de la Educación", estos árboles eran ideales por las siguientes características:

  • El plátano de sombra tiene raíces fuertes.
  • Crecen rápido.
  • Dan sombra abundante en calles, avenidas y plazas de cualquier ciudad.
  • Soportaban la contaminación y los suelos pobres.
  • Supera los 30 metros de altura.

De esta forma, una simple necesidad de dar estética, ordenar el espacio público y acercar al país a las ciudades "modernas" terminó en beneficios naturales y consecuencias de salud que Sarmiento nunca imaginó.

En pocas palabras

  • Árbol presidencial: el plátano, traído por Sarmiento para modernizar Argentina, hoy causa alergias primaverales por su polen.
  • Impacto sanitario: la exposición al polen del árbol provoca picor, estornudos, obstrucción nasal y mal humor en personas sensibles.
  • Legado de progreso: Sarmiento eligió el plátano por su rápido crecimiento y sombra para asemejar Buenos Aires a las ciudades europeas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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