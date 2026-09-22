¿Quién hubiera imaginado que un simple árbol podría ser tan querido por algunos y tan odiado por todos, incluso más de 100 años después? Así ocurrió con los árboles de plátano que, si bien modernizaron a la Argentina, hoy son la causa de una alergia nacional.
En esta época del año aparece la alergia, no solo por los cambios de clima, sino también por un protagonista principal: el árbol de plátano que Sarmiento trajo al país para modernizar cada rincón.
El conocido árbol que da alergia en primavera: por qué
Llegó la primavera y las ciudades se inundan de esa pelusa que flota en el aire y se acumula en las veredas y casas, generando estornudos, alergias y otras molestias típicas de una alergia. El causante es el árbol de plátano, uno que trajo Sarmiento como un "árbol civilizador" que llevaría en vuelo directo Europa a Buenos Aires.
La presencia del plátano es la herencia de un proyecto de país del siglo XIX que cada septiembre vuelve y hace pagar con alergia la sombra que nos da. Esto se debe a que durante la primavera, los plátanos liberan una gran cantidad de polen, capaz de desplazarse por el aire y desencadenar reacciones en personas sensibles.
Según el destape, las consecuencias de estar un momento cerca de este árbol son determinantes: a los 20 minutos de exposición aparecen el picor en ojos, nariz y garganta, estornudos y rinorrea. Lo peor llega con la obstrucción nasal severa, la falta de concentración, mal humor e irritabilidad.
El árbol modernizador que trajo Sarmiento al país para asemejarlo a Europa
Sarmiento trajo este árbol al país como un proyecto de país porque, en el siglo XIX, se vivía la dicotomía entre civilización y barbarie. Entonces, su idea era traer a Europa a América, específicamente a Buenos Aires, para transformar una ciudad que consideraban bárbara e incluso salvaje.
Para el "Padre de la Educación", estos árboles eran ideales por las siguientes características:
- El plátano de sombra tiene raíces fuertes.
- Crecen rápido.
- Dan sombra abundante en calles, avenidas y plazas de cualquier ciudad.
- Soportaban la contaminación y los suelos pobres.
- Supera los 30 metros de altura.
De esta forma, una simple necesidad de dar estética, ordenar el espacio público y acercar al país a las ciudades "modernas" terminó en beneficios naturales y consecuencias de salud que Sarmiento nunca imaginó.
En pocas palabras
- Árbol presidencial: el plátano, traído por Sarmiento para modernizar Argentina, hoy causa alergias primaverales por su polen.
- Impacto sanitario: la exposición al polen del árbol provoca picor, estornudos, obstrucción nasal y mal humor en personas sensibles.
- Legado de progreso: Sarmiento eligió el plátano por su rápido crecimiento y sombra para asemejar Buenos Aires a las ciudades europeas.