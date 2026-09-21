Cuál es el peor día de septiembre para podar árboles frutales, según el calendario lunar

La poda de un árbol frutal es una de las tareas esenciales para conservar su buen estado, controlar su crecimiento y favorecer una futura producción de frutos. Sin embargo, para quienes siguen las recomendaciones del calendario lunar, no todos los días son igualmente apropiados para realizar cortes en las ramas.
Calendario lunar: este día de septiembre no se debe podar el árbol frutal
Además de conocer la especie, el estado del árbol y la técnica adecuada, el calendario lunar es utilizado como referencia para determinar cuándo conviene trabajar sobre una planta y qué jornadas sería mejor evitar.
En septiembre, hay una fecha que se considera poco conveniente para podar árboles frutales. En concreto, se trata del 26 de septiembre, cuando tendrá lugar la Luna llena, considerado el peor día del mes para intervenir los frutales.
De acuerdo al calendario lunar, durante la Luna llena, la savia presenta una mayor circulación hacia las ramas, tallos y hojas. Por este motivo, realizar cortes durante esta fase podría favorecer una mayor pérdida de fluidos y dificultar la recuperación de las heridas provocadas por la poda.
En la misma línea, las heridas abiertas en las ramas pueden quedar expuestas durante un período más prolongado. De acuerdo con el calendario lunar, esto podría aumentar la posibilidad de que hongos, bacterias, insectos u otras plagas afecten al árbol frutal.
Por ese motivo, quienes siguen el calendario lunar prefieren dejar la poda para otra jornada y evitar realizar cortes importantes durante la Luna llena. La intención es permitir que el árbol atraviese esta etapa sin sufrir heridas innecesarias y llegue en mejores condiciones a las siguientes fases de crecimiento.
De todos modos, el calendario lunar debe entenderse como una referencia tradicional y no como una regla científica. Para decidir cuándo podar un árbol frutal también es fundamental considerar la especie, el clima, la estación y el estado general del ejemplar. Una poda bien planificada puede ayudar a mantener una estructura saludable y preparar a la planta para una mejor producción después de la primavera.
En pocas palabras
- Peor día de septiembre: La Luna llena del 26 de septiembre es la fecha menos indicada para podar frutales.
- Riesgos de la poda lunar: Podar en Luna llena puede generar mayor pérdida de fluidos y exponer al árbol a plagas.
- Recomendación tradicional: El calendario lunar es una referencia, pero se debe considerar especie, clima y estado del árbol.