Cuál es el peor día de septiembre para podar árboles frutales, según el calendario lunar

De acuerdo al calendario lunar, durante la Luna llena, la savia presenta una mayor circulación hacia las ramas, tallos y hojas. Por este motivo, realizar cortes durante esta fase podría favorecer una mayor pérdida de fluidos y dificultar la recuperación de las heridas provocadas por la poda.

En la misma línea, las heridas abiertas en las ramas pueden quedar expuestas durante un período más prolongado. De acuerdo con el calendario lunar, esto podría aumentar la posibilidad de que hongos, bacterias, insectos u otras plagas afecten al árbol frutal.

Por ese motivo, quienes siguen el calendario lunar prefieren dejar la poda para otra jornada y evitar realizar cortes importantes durante la Luna llena. La intención es permitir que el árbol atraviese esta etapa sin sufrir heridas innecesarias y llegue en mejores condiciones a las siguientes fases de crecimiento.

De todos modos, el calendario lunar debe entenderse como una referencia tradicional y no como una regla científica. Para decidir cuándo podar un árbol frutal también es fundamental considerar la especie, el clima, la estación y el estado general del ejemplar. Una poda bien planificada puede ayudar a mantener una estructura saludable y preparar a la planta para una mejor producción después de la primavera.