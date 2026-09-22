División de Honor: seis triunfos y una derrota para los representantes de FEFUSA en la segunda fecha

Municipalidad de San Martín, Jockey Club, Don Orione, Godoy Cruz, Club Alemán e Independiente Rivadavia se impusieron ante sus rivales en el torneo de futsal más importante del país. Por su parte, el único que no pudo sumar fue COP.

Godoy Cruz se repuso de la derrota en el debut y se ilusiona con la clasificación. CAFS (Brisa Durán)

Los equipos de FEFUSA, a paso firme en la División de Honor

Con cuatro sedes en simultáneo (Poliguay, Polimeni, Torito Rodríguez y Microestadio Don Orione), los 24 equipos clasificados continuaron con su participación en la DivisióndeHonor2026.