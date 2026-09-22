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División de Honor - Futsal

División de Honor: seis triunfos y una derrota para los representantes de FEFUSA en la segunda fecha

La División de Honor sigue en Mendoza. Los representantes de FEFUSA cosecharon seis triunfos y una derrota durante el lunes. Este martes confirmarán su destino

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Jockey Club ganó su segundo partido al hilo y ya piensa en los octavos de final de la División de Honor.

Jockey Club ganó su segundo partido al hilo y ya piensa en los octavos de final de la División de Honor.

CAFS (Carlos Traine)

Luego del puntapié inicial del domingo, la actividad en la División de Honor 2026 continuó durante la jornada de este lunes. Los representantes de FEFUSA tuvieron una alta efectividad, consiguiendo seis triunfos y apenas una derrota en sus siete presentaciones.

Municipalidad de San Martín, Jockey Club, Don Orione, Godoy Cruz, Club Alemán e Independiente Rivadavia se impusieron ante sus rivales en el torneo de futsal más importante del país. Por su parte, el único que no pudo sumar fue COP.

Godoy Cruz se repuso de la derrota en el debut y se ilusiona con la clasificaci&oacute;n.

Godoy Cruz se repuso de la derrota en el debut y se ilusiona con la clasificación.

Los equipos de FEFUSA, a paso firme en la División de Honor

Con cuatro sedes en simultáneo (Poliguay, Polimeni, Torito Rodríguez y Microestadio Don Orione), los 24 equipos clasificados continuaron con su participación en la DivisióndeHonor2026.

La de este lunes fue una jornada casi perfecta para los equipos de FEFUSA. De los siete representantes, seis consiguieron una victoria que les permite ilusionarse con los playoffs. COP, quien ingresó a último momento a la competencia, fue el único que no pudo sumar.

Grupo A

  • COP 1-4 CSYD Del Campo
  • Muni. San Martín 3-1 Flamengo

Grupo B

  • Godoy Cruz 2-1 Los Gordos

Zona C

  • Don Orione 1-0 Nueva Era

Zona D

  • Club Alemán 3-2 Sportivo Pedal Club

Zona E

  • Jockey Club 7-2 La Plazita

Zona F

  • Independiente Rivadavia 4-1 José Hernández
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Así está la tabla de la División de Honor. Clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Así se juega la tercera fecha de la División de Honor

Sin tiempo para lamentos, ni para relajarse, los equipos volverán a ver acción durante este martes:

Poliguay

  • 16hs - La Plazita vs Maranatha
  • 17.45hs - Sportivo Pedal Club vs Newell's Old Boys
  • 19.30hs - Pinguino vs Jockey Club
  • 21.00 hs - Camioneros P. vs Club Alemán

Polimeni

  • 16hs - José Hernández vs Sindicato Petrolero
  • 17.45hs - Nueva Era vs Los Persas
  • 19.30hs - Los Gordos vs Transporte Wenu
  • 21.00hs - Marmoleria FS vs Godoy Cruz

Microestadio Don Orione

  • 19.30hs - Rosario Central vs Independiente Rivadavia
  • 21.15hs - San Rafael Tenis Club vs Don Orione

Torito Rodríguez

  • 19.30hs - CSyD Del Campo vs Flamengo
  • 21.15hs - Mun. Gral San Martín vs COP

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