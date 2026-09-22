Torneo Clausura 2026: así está la lucha por entrar a los playoffs y a las copas cuando faltan sólo 6 fechas

Lanús fue más efectivo para derrotar como local 2 a 1 a Estudiantes y meterse en los puestos de clasificación a los playoffs, en el cierre de la 10ma fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Lanús derrotó como local a Estudiantes y se metió en los puestos de clasificación a los playoffs, en el cierre de la 10ma fecha del Torneo Clausura
Lanús fue más efectivo para derrotar como local 2 a 1 a Estudiantes y meterse en los puestos de clasificación a los playoffs, en el cierre de la 10ma fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Gonzalo Lobos, a los 13' de la etapa inicial, y Eduardo Salvio, de penal, a los 15' del complemento, marcaron los goles del Granate, mientras que Leandro González Pírez, a los 39' del segundo período, descontó para el Pincha.
Con este triunfo, Lanús quedó 7mo con 16 puntos y se mete en los playoffs, mientras que Estudiantes se ubica 11mo, con 10 y hasta el momento se queda afuera de la próxima instancia del certamen que entrará en un receso hasta el 2 de octubre por la fecha FIFA.
Faltando 6 fechas los que por ahora se están clasificando en la Zona A son Instituto (22 puntos), Vélez (20), Defensa y Justicia (18), Gimnasia y Esgrima (17), Boca (17), Independiente (17), Lanús (16) y Newell's (16). Por ahora se quedan afuera Unión (13), San Lorenzo (11), Estudiantes (10) y Riestra (10).
En la Zona B los 8 que están metiéndose en los playoffs son: Argentinos Juniors (18), Rosario Central (18), Independiente Rivadavia (17), Gimnasia La Plata (17), Belgrano (16), Huracán (16), Sarmiento (16) y River (13). Los que por el momento no se clasifican son: Atlético Tucumán (13), Tigre (12), Barracas Central (12) y Banfield (9).
Independiente Rivadavia (51), Vélez (48) y Boca (47) se están metiendo por ahora en la Copa Libertadores 2027 acompañando a Belgrano (campeón del Apertura), al campeón del Clausura y al de la Copa Argentina.
Luego, en la Sudamericana entrarían Argentinos Juniors (47), Rosario Central (46), Instituto (43), Gimnasia La Plata (43), River (42) y Belgrano (42), pero como el Pirata cordobés ya se clasificó a la Libertadores libera un cupo que por el momento corresponde a Estudiantes (41).