Torneo Clausura 2026: así está la lucha por entrar a los playoffs y a las copas cuando faltan sólo 6 fechas

Cómo está la lucha por entrar a los playoffs del Torneo Clausura

Faltando 6 fechas los que por ahora se están clasificando en la Zona A son Instituto (22 puntos), Vélez (20), Defensa y Justicia (18), Gimnasia y Esgrima (17), Boca (17), Independiente (17), Lanús (16) y Newell's (16). Por ahora se quedan afuera Unión (13), San Lorenzo (11), Estudiantes (10) y Riestra (10).

En la Zona B los 8 que están metiéndose en los playoffs son: Argentinos Juniors (18), Rosario Central (18), Independiente Rivadavia (17), Gimnasia La Plata (17), Belgrano (16), Huracán (16), Sarmiento (16) y River (13). Los que por el momento no se clasifican son: Atlético Tucumán (13), Tigre (12), Barracas Central (12) y Banfield (9).

La clasificación a las copas

Independiente Rivadavia (51), Vélez (48) y Boca (47) se están metiendo por ahora en la Copa Libertadores 2027 acompañando a Belgrano (campeón del Apertura), al campeón del Clausura y al de la Copa Argentina.

Luego, en la Sudamericana entrarían Argentinos Juniors (47), Rosario Central (46), Instituto (43), Gimnasia La Plata (43), River (42) y Belgrano (42), pero como el Pirata cordobés ya se clasificó a la Libertadores libera un cupo que por el momento corresponde a Estudiantes (41).