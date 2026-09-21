Independiente Rivadavia le ganó a Barracas Central y ahora lidera la tabla anual en solitario

Rafael Barrios, de Barracas Central, disputa el balón contra Matías Fernández de Independiente Rivadavia, en el duelo por la 10ª fecha del Torneo Clausura.

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El partido

En un inicio parejo, poco a poco comenzó a desplegar un fútbol más ofensivo, y tras un llegada de Sheyko Studer, de cabeza, la visita tuvo la primera chance. A vuelta de página, a los 13' un centro perfecto de Gómez desde la derecha, le llegó a la cabeza de José Florentín, quien la mandó al fondo de la red y puso el 1 a 0.

FLORENTÍN PUSO EL 1-0 PARA INDEPENDIENTE RIVADAVIA



El mediocampista de la Lepra mendocina y un buen cabezazo ante Barracas.



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Independiente supo replegarse con orden y jugar con la necesidad del Guapo en su cancha. De contra tuvo una buena chance Florentín nuevamente, probando desde lejos. Los de Alfredo Berti cedieron la posesión de la pelota y apostaron al contragolpe.

Recién a los 31' Barracas Central tuvo una llegada profunda y masiva, pero no pudieron definir ante la férrea defensa visitante. Los locales pidieron penal por una supuesta falta a Maximiliano Salas, pero la jugada fue anulada por fuera de juego de éste.

Cerca del final del primer tiempo, Maximiliano Salas disparó al arco luego de una jugada preparada en un tiro libre, pero el arquero Marcelo Miño pudo controlar el envío para evitar la segunda caída de su valla.

Fabrizio Sartori fue la "punta de lanza" de Independiente Rivadavia, cuando el equipo se replegó para esperar a Barracas.

El complemento

Apenas iniciado el segundo tiempo, una recuperación y contra veloz casi se transforma en el segundo gol de la Lepra. Pase profundo y lateralizado de Fernández, dejó sólo a Fabrizio Sartori frente al portero Miño, que finalmente le tapó el disparo al delantero Azul.

A los 75' Matías Fernández no pudo conectar bien una asistencia que venía picando, le pego mordido y se perdió una chance de asegurar el resultado.

A los 81' se produjo una situación tragicómica. Rodrigo Insúa salió a cortar sobre la banda al ingresado Tomás Bottari, lo bajó y lo tiró sobre el DT de la Lepra, Alfredo Berti, que estaba cerca de la línea de cal, tirándolo al piso y rompiéndole una de las muletas del lesionado entrenador.