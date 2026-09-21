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Gran polémica

Quedó fuera de la lista del Mundial 2026 y ahora rechaza ser convocado a su selección

Lejos de aceptar la citación y buscar revancha deportiva, la respuesta del jugador fue un rotundo no. El motivo de la decisión

Por UNO
El jugador priorizó su físico después de ser marginado. 

El jugador priorizó su físico después de ser marginado. 

Después del Mundial 2026, el clima en la Selección de Inglaterra parece no ser el mejor. En las últimas horas, se conoció la noticia de que una figura clave del equipo se retirará de la concentración a horas de haber sido anunciado oficialmente para disputar una nueva jornada internacional.

El talentoso mediocampista acababa de recuperar su lugar en el radar del combinado nacional tras el durísimo golpe anímico que significó haber quedado marginado de la lista definitiva para la máxima cita del fútbol mundial, en la que Los Tres Leones consiguieron el tercer puesto.

La Selecci&oacute;n de Inglaterra no atraviesa su mejor momento en cuanto a relaciones.&nbsp;

La Selección de Inglaterra no atraviesa su mejor momento en cuanto a relaciones.

Cole Palmer se baja de la Selección de Inglaterra

Aquella determinación inicial de Thomas Tuchel generó un aluvión de críticas y debates encendidos entre los hinchas y la prensa especializada, que cuestionaban la ausencia de una de las figuras del Chelsea.

Sin embargo, el escenario dio un vuelco drástico cuando el propio cuerpo técnico británico intentó dar marcha atrás. Ante la urgencia de rearmar el plantel y sumar variantes de jerarquía para los próximos compromisos, el entrenador alemán buscó de nuevo a Palmer y lo sumó en la convocatoria.

Cole Palmer se baj&oacute; de la Selecci&oacute;n inglesa.&nbsp;

Cole Palmer se bajó de la Selección inglesa.

Pero lejos de aceptar la citación con entusiasmo para buscar revancha deportiva, la respuesta del futbolista fue un rotundo no.

El motivo detrás de la negativa

Lejos de tratarse de un capricho o una mera cuestión de ego personal tras el mal trago de la Copa del Mundo, la decisión de dar un paso al costado temporalmente responde a una estrategia de cuidado físico.

Desde el entorno de Palmer confirmaron que la prioridad absoluta pasa por una estricta gestión de cargas, buscando evitar sobrecargar su físico después de un calendario sumamente exigente con su club y priorizando mantener una regularidad óptima en su rendimiento.

Thomas Tuchel ahora no solo debe lidiar con las secuelas de haberlo dejado afuera de los planos mundialistas, sino también con el rechazo público de una estrella que prefiere cuidar sus piernas antes que calzarse la camiseta de la Selección de Inglaterra.

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