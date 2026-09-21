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El adiós del 10

Ángel Di María estará presente en la despedida de Lionel Messi en el Monumental

Lionel Messi tendrá su último partido con la albiceleste el 6 de octubre en un Monumental repleto y Ángel Di María estará presente

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Ángel Di María y Lionel Messi se volverán a ver las caras en el Monumental.

Ángel Di María y Lionel Messi se volverán a ver las caras en el Monumental.

El Chiqui Tapia fue muy claro cuando se anunció la seguidilla de tres partidos en la fecha FIFA, al hacer especial hincapié en que, para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, deben estar presentes todos los campeones del mundo: algunos en el campo de juego y otros en las tribunas. Y Ángel Di María no quiere perdérsela.

La cita será el 6 de octubre en el Monumental, en el tercero de los encuentros que mantendrá los dirigidos por Lionel Scaloni en territorio nacional.

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Ángel Di María y Lionel Messi tendrán la oportunidad de darse un último abrazo en el contexto de la Selección argentina.

Ángel Di María estará presente en la despedida de Lionel Messi

Luego de la victoria de Rosario Central frente a Argentinos Juniors por la décima fecha del Torneo Clausura, el Fideo habló con los medios de comunicación y fue consultado sobre si podrá estar presente en el trascendental encuentro teniendo en cuenta que un día antes deberá visitar a Banfield por la fecha 11.

"¿Tengo que ir a la cancha, no? Tengo que ir a ver. Nosotros jugamos el 5 con Banfield, así que seguramente me quedaré ahí. Me queda de paso, estoy ahí", respondió Ángel Di María.

En cuando al futuro de la albiceleste en un proveso sin Messi, analizó: "Va a ser difícil, ¿no? Tener una selección sin Leo después de tantos años, después de todo lo que le dio a la Argentina, al argentino, al mundo entero".

"Disfrutaremos de ese último día", explicó el número 11 de Rosario Central, quien estará en las tribunas del Monumental junto a su familia.

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Ángel Di María jugará un día antes de la despedida de Messi en Banfield.

Ángel Di María no será parte del último partido de Messi

Aunque surgieron especulaciones en torno a la posibilidad de que el Fideo salte al campo de juego para disputar unos minutos con sus excompañeros de la Selección argentina, finalmente esto no sucederá, por lo que deberá conformarse con disfrutar del espectáculo desde las gradas.

Lionel Scaloni publicó la lista de convocados; no obstante, esta sufrirá modificaciones para que tres de los históricos laderos del capitán puedan sumarse al cruce frente al combinado de Benín.

De esta manera, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso dirán presente en la despedida de Leo en la albiceleste, mientras que el resto de los campeones del mundo observarán el encuentro desde los palcos.

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