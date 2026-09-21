Ángel Di María estará presente en la despedida de Lionel Messi en el Monumental

"¿Tengo que ir a la cancha, no? Tengo que ir a ver. Nosotros jugamos el 5 con Banfield, así que seguramente me quedaré ahí. Me queda de paso, estoy ahí", respondió Ángel Di María.

En cuando al futuro de la albiceleste en un proveso sin Messi, analizó: "Va a ser difícil, ¿no? Tener una selección sin Leo después de tantos años, después de todo lo que le dio a la Argentina, al argentino, al mundo entero".

"Disfrutaremos de ese último día", explicó el número 11 de Rosario Central, quien estará en las tribunas del Monumental junto a su familia.

Ángel Di María jugará un día antes de la despedida de Messi en Banfield.

Ángel Di María no será parte del último partido de Messi

Aunque surgieron especulaciones en torno a la posibilidad de que el Fideo salte al campo de juego para disputar unos minutos con sus excompañeros de la Selección argentina, finalmente esto no sucederá, por lo que deberá conformarse con disfrutar del espectáculo desde las gradas.

Lionel Scaloni publicó la lista de convocados; no obstante, esta sufrirá modificaciones para que tres de los históricos laderos del capitán puedan sumarse al cruce frente al combinado de Benín.

De esta manera, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso dirán presente en la despedida de Leo en la albiceleste, mientras que el resto de los campeones del mundo observarán el encuentro desde los palcos.