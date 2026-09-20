Cómo quedó la tabla anual tras la victoria de Rosario Central frente a Argentinos Juniors

En cuanto al Torneo Clausura ambos quedaron igualados con 18 puntos en la cima de la Zona B y mantienen intactas sus chances de meterse en los playoffs.

Cómo quedó la tabla anual antes de completarse la fecha 10 del Clausura

Independiente Rivadavia tiene 48 puntos, sigue siendo el único puntero de la tabla anual y puede estirar la distancia ya que este lunes a las 19 visitará a Barracas Central para ponerse al día.

Rosario Central y Argentinos Juniors están entre los primeros de la tabla anual.

Con un partido más Boca y Argentinos Juniors tienen 47 unidades y por ahora se están clasificando a la Copa Libertadores del 2027.

Detrás, expectantes y por ahora clasificados a la Copa Sudamericana 2027, aparecen Rosario Central (46), Vélez (45), Instituto, Gimnasia La Plata (ambos con 43), River (42) y Estudiantes (41).

Tanto Vélez como Estudiantes pueden escalar posiciones cuando jueguen por la fecha 10 del Clausura: el Fortín juega este domingo a las 21.30 con Tigre y el Pincha visita a Lanús este lunes a las 21.15.