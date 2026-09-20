Cómo quedó la tabla anual tras la victoria de Rosario Central frente a Argentinos Juniors

Rosario Central le ganó 1 a 0 a Argentinos Juniors y se le acercó un poco más en la tabla anual que no solo clasifica a las copas internacionales sino también otorgará al primero el título de Campeón de la Liga Profesional.
Rosario Central le ganó a Argentinos Juniors y se le acercó un poco más en la tabla anual que lidera Independiente Rivadavia
Rosario Central le ganó 1 a 0 a Argentinos Juniors y se le acercó un poco más en la tabla anual que no solo clasifica a las copas internacionales sino también otorgará al primero el título de Campeón de la Liga Profesional.
El gol en el Gigante de Arroyito, donde llovió torrencialmente, lo convirtió Ignacio Ovando, a los 41' del primer tiempo.
De esta manera, el Canalla suma 46 puntos en la tabla anual y quedó solo un punto por debajo del Bicho de La Paternal.
En cuanto al Torneo Clausura ambos quedaron igualados con 18 puntos en la cima de la Zona B y mantienen intactas sus chances de meterse en los playoffs.
Independiente Rivadavia tiene 48 puntos, sigue siendo el único puntero de la tabla anual y puede estirar la distancia ya que este lunes a las 19 visitará a Barracas Central para ponerse al día.
Con un partido más Boca y Argentinos Juniors tienen 47 unidades y por ahora se están clasificando a la Copa Libertadores del 2027.
Detrás, expectantes y por ahora clasificados a la Copa Sudamericana 2027, aparecen Rosario Central (46), Vélez (45), Instituto, Gimnasia La Plata (ambos con 43), River (42) y Estudiantes (41).
Tanto Vélez como Estudiantes pueden escalar posiciones cuando jueguen por la fecha 10 del Clausura: el Fortín juega este domingo a las 21.30 con Tigre y el Pincha visita a Lanús este lunes a las 21.15.