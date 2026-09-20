El Atlético Madrid le ganó el derbi al Real y Julián Álvarez generó distintas reacciones

Atlético Madrid se quedó con el clásico español.

La jugada del VAR, la expulsión de Huijsen y la reacción rojiblanca para sellar el triunfo

El punto de quiebre del derbi ocurrió inmediatamente después de la salida de los vestuarios en la segunda etapa cuando una infracción de Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone dentro del área condicionó el desarrollo del juego.

La acción no solo significó el primer gol del partido desde el punto de penal y con el botín de Alex Grimaldo, sino también la expulsión del futbolista tras la intervención del VAR, dejando al Real Madrid en inferioridad numérica al inicio del segundo tiempo.

Aún asimilando el impacto de la tarjeta roja y el primer tanto recibido, la escuadra visitante sufrió un nuevo golpe de inmediato.

Jonathan David apareció en escena para poner patas arriba el clásico y convertir el segundo gol del partido, una conquista que dejó contra las cuerdas al conjunto blanco en medio del desconcierto defensivo.

Sobre el cierre del choque, el elenco madrileño logró acortar la distancia en el marcador gracias a un certero cabezazo de Antonio Rüdiger. Pese a que esa anotación maquilló el resultado y le puso picante al tiempo añadido, el cuadro rojiblanco supo resistir los últimos embates de su rival para certificar una victoria trabajada de principio a fin.

Julián Álvarez generó diferentes reacciones en los hinchas del Atlético Madrid

Julián Álvarez ingresó a los 62 minutos en medio de un clima dividido entre aplausos y silbidos. Sin embargo, con el correr del partido empezó a ganarse a la afición del Atlético gracias a su entrega y sus claras intenciones de convertir.

Fue así que luego de ganar el derbi se quedó con sus compañeros para saludar a los hinchas en una acción que no había podido realizar en esta temporada ya que frente a Villarreal se retiró solo a los vestuarios.

Jan Oblak, arquero del Atlético, se refirió a la situación: "Julián ha dado su máximo, estoy seguro de que la afición lo va a apreciar. Estoy feliz de que haya vuelto".