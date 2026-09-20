Mirtha Legrand volvió a encender las alarmas en el ambiente artístico tras confirmarse su reingreso al Sanatorio Mater Dei. A apenas cinco días de haber recibido el alta médica tras una primera afección respiratoria, la diva de 99 años debió ser hospitalizada nuevamente por un cuadro compatible con neumopatía, según precisó en las últimas horas la revista Pronto.
"Cuadro de neumopatía": cómo sigue la salud de Mirtha Legrand tras su nueva internación
La Diva continúa internada luego de una complicación en su salud a los 99 años. Los detalles de su estado, en la nota
Pese a la preocupación inicial que generó su regreso al centro asistencial, los últimos reportes médicos indican una evolución favorable dentro de un panorama general de salud que se mantiene controlado y bajo estricta observación.
Detección bacteriana y ajuste de antibióticos
Durante las últimas horas, el equipo médico a cargo de su atención logró aislar la bacteria causante de la infección respiratoria. Este hallazgo resultó determinante para recalibrar oportunamente el esquema de antibióticos.
Aunque la conductora atravesó accesos de tos de variada intensidad, se confirmó que el síntoma se encuentra estabilizado. Asimismo, la diva pasó una noche tranquila, descansó adecuadamente y no ha requerido asistencia respiratoria mecánica en ningún momento de su estancia.
Un aspecto que generó atención mediática fue su ubicación en el área de cuidados intensivos. Sin embargo, se aclaró que la medida no responde a una gravedad extrema de su salud, sino a la necesidad logística de garantizar un entorno de silencio, reposo absoluto y restricción estricta de visitas.
De hecho, trascendió que la propia Mirtha manifestó episodios de ansiedad en su domicilio y solicitó personalmente la internación para sentirse más resguardada y contenida por el personal médico profesional.
Acompañamiento familiar y reemplazo televisivo
El círculo íntimo de la diva ha estado presente de manera constante. Su nieta, Juana Viale, se presentó en el Sanatorio Mater Dei durante la noche del viernes y asumió nuevamente la conducción de La noche de Mirtha para llevar tranquilidad al público.
Si la estabilidad clínica se mantiene sin contratiempos, la dirección médica del Sanatorio Mater Dei, con la firma del doctor Enrique Echagüe, emitirá un nuevo comunicado oficial el próximo lunes para actualizar el estado de Mirtha Legrand.
En pocas palabras
- Mirtha Legrand: la diva de 99 años fue internada por un cuadro de neumopatía, compatible con una infección respiratoria.
- Evolución favorable: se detectó la bacteria causante y se ajustó el tratamiento antibiótico; la conductora descansa y no requiere asistencia mecánica.
- Motivo de internación: la diva solicitó el ingreso al sanatorio para sentirse contenida y protegida, solicitando reposo y restricción de visitas.