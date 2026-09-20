"Cuadro de neumopatía": cómo sigue la salud de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Aunque la conductora atravesó accesos de tos de variada intensidad, se confirmó que el síntoma se encuentra estabilizado. Asimismo, la diva pasó una noche tranquila, descansó adecuadamente y no ha requerido asistencia respiratoria mecánica en ningún momento de su estancia.

Los médicos tendrían neutralizada la bacteria que afectó a la conductora.

Un aspecto que generó atención mediática fue su ubicación en el área de cuidados intensivos. Sin embargo, se aclaró que la medida no responde a una gravedad extrema de su salud, sino a la necesidad logística de garantizar un entorno de silencio, reposo absoluto y restricción estricta de visitas.

De hecho, trascendió que la propia Mirtha manifestó episodios de ansiedad en su domicilio y solicitó personalmente la internación para sentirse más resguardada y contenida por el personal médico profesional.

Acompañamiento familiar y reemplazo televisivo

El círculo íntimo de la diva ha estado presente de manera constante. Su nieta, Juana Viale, se presentó en el Sanatorio Mater Dei durante la noche del viernes y asumió nuevamente la conducción de La noche de Mirtha para llevar tranquilidad al público.

Si la estabilidad clínica se mantiene sin contratiempos, la dirección médica del Sanatorio Mater Dei, con la firma del doctor Enrique Echagüe, emitirá un nuevo comunicado oficial el próximo lunes para actualizar el estado de Mirtha Legrand.