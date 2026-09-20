Atlético Club San Martín, FADEP y Huracán Las Heras cierran una nueva fase del Federal A

Este domingo Huracán Las Heras Atlético Club San Martín y FADEP disputarán la última fecha de la primera etapa de Zona Campeonato y la Reválida del Federal A. Los tres equipos mendocinos jugarán desde las 15.
Atlético San Martín y FADEP buscarán la clasificación a la segunda fase de la Reválida, mientras que Huracán Las Heras cerrará la etapa campeonato
Este domingo Huracán Las Heras Atlético Club San Martín y FADEP disputarán la última fecha de la primera etapa de Zona Campeonato y la Reválida del Federal A. Los tres equipos mendocinos jugarán desde las 15.
Huracán Las Heras cerrará la fase Campeonato como local y el Atlético Club San Martín y FADEP jugarán como visitantes y buscarán clasificarse a la siguiente etapa de la Reválida.
Atlético Club San Martín visitará a Juventud Unida y FADEP jugará en el mismo horario, ante Guillermo Brown, en Puerto Madryn. El Chacarero y el conjunto de Russell buscarán la clasificación a la siguiente fase.
El Chacarero, que es el puntero de la Zona B con 15 puntos, se presentará en el estadio Juan Gilberto Funes, de San Luis, con el arbitraje de Luis Mauricio Martín.
El Albirrojo necesita al menos un empate para clasificarse a la siguiente ronda, sin depender de otros resultados. Si pierde, quedará atento a FADEP, Germinal, Costa Brava y Deportivo Rincón, por lo que necesitará que al menos uno de esos cuatro equipos no gane.
Son cinco los equipos que, hasta el momento, se clasifican a la siguiente ronda.
FADEP visitará a Guillermo Brown en Puerto Madryn, con arbitraje de Valentín Pompei. El equipo de Diego Pozo suma 14 unidades y debe ganar para avanzar de ronda sin depender de nadie más.
Si empata, necesita
rá que entre Germinal, Juventud Unida, Costa Brava y Deportivo Rincón, al menos uno de esos equipos no gane. Si pierde, necesitará que uno de esos cuatro también pierda.
Hasta el momento se encuentran en zona de clasificación San Martín, FADEP, Germinal de Rawson, Juventud Unida y Costa Brava de General Pico.
Huracán Las Heras se quedó sin chances de avanzar a los playoffs y está con la mente en la Reválida. Jugará desde las 15, por la Zona B, de la Fase Campeonato, en el estadio General San Martín, ante Atenas de Río Cuarto. Dirigirá el árbitro bahiense Fernando Marcos.
El Globo, el equipo de Aldo Bolado, viene de igualar sin goles con Kimberley y acumula 4 unidades, con un triunfo, un empate y cinco derrotas, se ubica penúltimo, y jugará la segunda fase de la Reválida.