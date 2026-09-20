Atlético Club San Martín, FADEP y Huracán Las Heras cierran una nueva fase del Federal A

El Chacarero, que es el puntero de la Zona B con 15 puntos, se presentará en el estadio Juan Gilberto Funes, de San Luis, con el arbitraje de Luis Mauricio Martín.

El Albirrojo necesita al menos un empate para clasificarse a la siguiente ronda, sin depender de otros resultados. Si pierde, quedará atento a FADEP, Germinal, Costa Brava y Deportivo Rincón, por lo que necesitará que al menos uno de esos cuatro equipos no gane.

Son cinco los equipos que, hasta el momento, se clasifican a la siguiente ronda.

Matías Persia es el goleador de FADEP.

FADEP visitará a Guillermo Brown en Puerto Madryn, con arbitraje de Valentín Pompei. El equipo de Diego Pozo suma 14 unidades y debe ganar para avanzar de ronda sin depender de nadie más.

Si empata, necesita

rá que entre Germinal, Juventud Unida, Costa Brava y Deportivo Rincón, al menos uno de esos equipos no gane. Si pierde, necesitará que uno de esos cuatro también pierda.

Hasta el momento se encuentran en zona de clasificación San Martín, FADEP, Germinal de Rawson, Juventud Unida y Costa Brava de General Pico.

Así está la tabla de posiciones en la Zona B de la Reválida del Federal A

Atlético Club San Martín 15 unidades

FADEP 14

14 Germinal de Rawson 13

Juventud Unida 13

Costa Brava 13

Deportivo Rincón 12

Guillermo Brown de Puerto Madryn 10

Huracán Las Heras solamente juega para cumplir

Huracán Las Heras se quedó sin chances de avanzar a los playoffs y está con la mente en la Reválida. Jugará desde las 15, por la Zona B, de la Fase Campeonato, en el estadio General San Martín, ante Atenas de Río Cuarto. Dirigirá el árbitro bahiense Fernando Marcos.

Huracán Las Heras jugará sólo para cumplir.

El Globo, el equipo de Aldo Bolado, viene de igualar sin goles con Kimberley y acumula 4 unidades, con un triunfo, un empate y cinco derrotas, se ubica penúltimo, y jugará la segunda fase de la Reválida.