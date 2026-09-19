River pierde ante Huracán en el Monumental

River llega a este duelo de la 10ª fecha en plena alza, tras ganar los tres partidos que disputó desde el golpe de timón que significó la llegada de Leonardo Ponzio como director técnico interino.

A los 4 minutos del partido comenzaron las malas para el Millo, ya que Thiago Almada se lesionó y lo reemplazó Lucas Beltrán.

Cuatro minutos más tarde se le complicaba más la tarde al local, ya que Cortés enviaba un tiro libre desde la izquierda y se le metía increíblemente la pelota a Santiago Beltrán.

Luego Galíndez le tapó una volea a Driussi.

Montiel cabeceaba desviado tras un centro de Acuña. River no podía con el Globo.

A los 40' Correa se perdió el empate solo ante Galíndez.

A los 49' Galíndez sacaba al córner la pelota tras un buen tiro libre de Correa.