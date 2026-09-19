De mal en peor: la drástica decisión de Xavi con Memphis Depay tras su penal errado

A pesar de los cambios, Xavi sostuvo la columna vertebral del equipo al ratificar a referentes como el capitán Virgil van Dijk (Liverpool) y Denzel Dumfries (Real Madrid). En contraposición, quedaron marginados otros futbolistas que formaron parte del último Mundial: Wout Weghorst (Twente), Marten de Roon (Roma) y Guus Til (PSV).

Las bajas por lesión también condicionaron al cuerpo técnico. Por problemas físicos no pudieron ser citados Frenkie de Jong (Barcelona), Matthijs de Ligt (Manchester United), Xavi Simons (Tottenham) y Jerdy Schouten (PSV).

Sin Depay en el plantel, el debut de Xavi Hernández al frente de Países Bajos será el próximo 24 de septiembre ante Alemania por la Nations League. Luego, la Naranja visitará a Serbia y Grecia, para culminar la fecha FIFA recibiendo a Serbia como local.