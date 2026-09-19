Inicio Ovación Fútbol Xavi Hernández
Fútbol

De mal en peor: la drástica decisión de Xavi con Memphis Depay tras su penal errado

Luego de errar el penal que dejó a su equipo sin Copa Libertadores, Memphis Depay sumó un nuevo golpe al quedar fuera de la convocatoria de Xavi en Países Bajos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Memphis Depay erró el penal que dejó a Corinthians sin Copa Libertadores.

Memphis Depay erró el penal que dejó a Corinthians sin Copa Libertadores.

Xavi Hernández presentó su primera convocatoria como DT de Países Bajos con una sorpresa total. Memphis Depay, el máximo goleador histórico del seleccionado, quedó fuera tras errar un penal clave frente a Estudiantes en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El atacante ex Manchester United atraviesa un flojo presente a sus 32 años. Pese a marcar 55 goles en más de cien partidos internacionales, el catalán optó por dejarlo al margen para afrontar los próximos compromisos oficiales de la selección neerlandesa.

Depay jug&oacute; el Mundial 2026 con Pa&iacute;ses Bajos.

Depay jugó el Mundial 2026 con Países Bajos.

Memphis Depay no fue convocado en Países Bajos

El reemplazante del delantero será el joven Ruben van Bommel (PSV), quien conforma la dupla de debutantes junto al mediocampista Gjivai Zechiël (Feyenoord). Asimismo, la nómina marca el regreso de Joey Veerman (Borussia Dortmund), marginado en varias oportunidades por el anterior entrenador, Ronald Koeman.

A pesar de los cambios, Xavi sostuvo la columna vertebral del equipo al ratificar a referentes como el capitán Virgil van Dijk (Liverpool) y Denzel Dumfries (Real Madrid). En contraposición, quedaron marginados otros futbolistas que formaron parte del último Mundial: Wout Weghorst (Twente), Marten de Roon (Roma) y Guus Til (PSV).

Las bajas por lesión también condicionaron al cuerpo técnico. Por problemas físicos no pudieron ser citados Frenkie de Jong (Barcelona), Matthijs de Ligt (Manchester United), Xavi Simons (Tottenham) y Jerdy Schouten (PSV).

Sin Depay en el plantel, el debut de Xavi Hernández al frente de Países Bajos será el próximo 24 de septiembre ante Alemania por la Nations League. Luego, la Naranja visitará a Serbia y Grecia, para culminar la fecha FIFA recibiendo a Serbia como local.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas