La drástica decisión de Marchesín en medio de la incertidumbre de su futuro en Boca

El arquero de Boca Juniors Agustín Marchesín se recupera de una grave lesión y recién en enero del año próximo tendría el alta. Se supo que el guardavallas tomaría una drástica decisión a fin de año cuando tenga que renovar su vínculo con el club.
El arquero de Boca Agustín Marchesín tomaría una decisión a fin de año cuando tenga que renovar su vínculo con el club. Se recupera de una grave lesión
El arquero de Boca Juniors Agustín Marchesín se recupera de una grave lesión y recién en enero del año próximo tendría el alta. Se supo que el guardavallas tomaría una drástica decisión a fin de año cuando tenga que renovar su vínculo con el club.
Luego de haber pasado poco más de cinco meses de haberse roto el ligamento cruzado de su rodilla derecha, Agustín Marchesín sigue con su recuperación en Boca.
Si bien hay incertidumbre sobre su futuro en el Xeneize (había rumores relacionados con su partida), Marchesín tiene la idea de renovar su contrato, que vence en diciembre de este año.
De todas maneras no se sabe qué va a pasar con el arquero, ya aún no hubo charlas por la extensión de su vínculo. La dirigencia de Boca debería iniciar las conversaciones para extender el vínculo.
Marchesín era titular indiscutido en el momento de su lesión contra Barcelona de Ecuador, que fue en abril pasado. Sin embargo, durante el mercado de pases actual el elenco auriazul incorporó a Álvaro Montero por cuatro millones de dólares como su reemplazo.
Álvaro Montero se ha afirmado en el arco del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, por lo que no se sabe qué pasará con Marchesín.
Si Marchesín se queda, Boca tendría con cuatro arqueros en el plantel, ya que además están Leandro Brey y Javier García. Por lo que Brey podría irse préstamo para conseguir la continuidad que no logró consolidar en el Xeneize.
Marchesín llegó a Boca procedente de Gremio de Brasil en enero de 2025 y atajó en el elenco auriazul en 54 ocasiones, donde logró 23 vallas invictas y recibió 40 goles.
Ahora el futuro de Marchesín en el elenco de la Ribera es incierto.