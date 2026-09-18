La drástica decisión de Marchesín en medio de la incertidumbre de su futuro en Boca

De todas maneras no se sabe qué va a pasar con el arquero, ya aún no hubo charlas por la extensión de su vínculo. La dirigencia de Boca debería iniciar las conversaciones para extender el vínculo.

Marchesín deberá luchar por el puesto con Álvaro Montero

Marchesín era titular indiscutido en el momento de su lesión contra Barcelona de Ecuador, que fue en abril pasado. Sin embargo, durante el mercado de pases actual el elenco auriazul incorporó a Álvaro Montero por cuatro millones de dólares como su reemplazo.

Álvaro Montero se ha afirmado en el arco del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, por lo que no se sabe qué pasará con Marchesín.

Álvaro Montero es el arquero titular de Boca.

Si Marchesín se queda, Boca tendría con cuatro arqueros en el plantel, ya que además están Leandro Brey y Javier García. Por lo que Brey podría irse préstamo para conseguir la continuidad que no logró consolidar en el Xeneize.

Marchesín llegó a Boca procedente de Gremio de Brasil en enero de 2025 y atajó en el elenco auriazul en 54 ocasiones, donde logró 23 vallas invictas y recibió 40 goles.

Ahora el futuro de Marchesín en el elenco de la Ribera es incierto.