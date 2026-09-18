Copa Sudamericana: así quedaron los cruces de semifinales con Boca entre los clasificados

Boca y Montevideo City Torque de Uruguay intentarán sostener la resistencia del resto del continente frente al poderío de los brasileños en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.
Boca y Montevideo City Torque de Uruguay intentarán sostener la resistencia del resto del continente frente al poderío de los brasileños en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.
Boca y Montevideo City Torque de Uruguay intentarán sostener la resistencia del resto del continente frente al poderío de los brasileños en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.
Al contrario de lo que ocurre en la Copa Libertadores, un representante de Brasil no gana la Sudamericana desde 2021 cuando lo hizo Athletico Paranaense y en esta ocasión los que buscarán conseguir el título serán Vasco da Gama y Atlético Mineiro.
Este último equipo, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, tendrá como rival a Montevideo City Torque de Uruguay que consiguió una épica clasificación al vencer por 3 a 0 a Cienciano de Perú y remontar el 0-2 de la ida en la altura de Cusco.
Torque, perteneciente al poderoso City Group, también tiene DT argentino, el ex Gimnasia La Plata Marcelo Méndez, y quiere volver a poner a Uruguay en lo más alto de un torneo continental algo que no ocurre desde 1989 cuando Nacional se coronó en la Copa Libertadores.
La semana del 13 al 15 de octubre serán las semifinales de ida cuando Atlético Mineiro reciba a Torque y Boca juegue en La Bombonera con el Vasco. Una semana más tarde se definirán ambas series en Montevideo y Río de Janeiro, respectivamente.
La final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.