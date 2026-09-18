Copa Sudamericana: así quedaron los cruces de semifinales con Boca entre los clasificados

Al contrario de lo que ocurre en la Copa Libertadores, un representante de Brasil no gana la Sudamericana desde 2021 cuando lo hizo Athletico Paranaense y en esta ocasión los que buscarán conseguir el título serán Vasco da Gama y Atlético Mineiro.

Atlético Mineiro es semifinalista de la Copa Sudamericana 2026.

Este último equipo, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, tendrá como rival a Montevideo City Torque de Uruguay que consiguió una épica clasificación al vencer por 3 a 0 a Cienciano de Perú y remontar el 0-2 de la ida en la altura de Cusco.