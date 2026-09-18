Cuánta plata me dan por vender latas de aluminio: este es el precio del kilo

Por qué las latas de aluminio valen más de lo que parecen

El precio del aluminio puede variar dependiendo del tipo de aluminio y del lugar donde se venda.

El aluminio es un metal ligero, resistente y 100 % reciclable.

Se funde fácilmente y su reutilización consume solo el 5 % de la energía necesaria para producirlo desde cero.

Cada lata vacía que alguien conserva y reutiliza representa un ahorro energético y un beneficio ambiental.

Muchos centros de reciclaje pagan por kilo de aluminio, lo que convierte estas latas en un pequeño tesoro que puede generar ingresos extra.

Cuánto se paga por el aluminio en Argentina y a dónde se vende

Cuando consumas alguna bebida en lata o encuentres por la calle una, una posibilidad que, gracias al reciclaje, se ha vuelto muy común es juntarlas en cantidad para venderlas y que te paguen.

El aluminio reciclado se paga en Argentina entre $1.500 y $3.500 por kilo (referencia septiembre de 2026, fuente: Conexión Reciclado). La tendencia es alcista y el precio final depende de la calidad, el volumen y la zona en la que se concrete la venta. Esto lo fija el comprador.