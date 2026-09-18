Cuánta plata me dan por vender latas de aluminio: este es el precio del kilo

El aluminio es uno de los materiales más sostenibles del mundo gracias a que puede reciclarse infinitamente sin perder la calidad. Su reciclaje ayuda a ahorrar energía, reducir emisiones y fomentar la economía circular para ganar algunos pesos. ¿Cuánto me gano si vendo un kilo de latas o más?
Por qué las latas de aluminio valen más de lo que parecen
- El aluminio es un metal ligero, resistente y 100 % reciclable.
- Se funde fácilmente y su reutilización consume solo el 5 % de la energía necesaria para producirlo desde cero.
- Cada lata vacía que alguien conserva y reutiliza representa un ahorro energético y un beneficio ambiental.
- Muchos centros de reciclaje pagan por kilo de aluminio, lo que convierte estas latas en un pequeño tesoro que puede generar ingresos extra.
Cuánto se paga por el aluminio en Argentina y a dónde se vende
Cuando consumas alguna bebida en lata o encuentres por la calle una, una posibilidad que, gracias al reciclaje, se ha vuelto muy común es juntarlas en cantidad para venderlas y que te paguen.
El aluminio reciclado se paga en Argentina entre $1.500 y $3.500 por kilo (referencia septiembre de 2026, fuente: Conexión Reciclado). La tendencia es alcista y el precio final depende de la calidad, el volumen y la zona en la que se concrete la venta. Esto lo fija el comprador.
Si quieres reciclar las latas y venderlas, debes hacerlo en negocios dedicados a la compra y venta de aluminio, puntos de reciclaje o sitios de comercio industrial.
Cómo reciclar latas de aluminio para vender
- Junta latas, ya sea desde casa o desde la calle.
- Enjuagá la lata con un poco de agua.
- Aplastala con el pie para que ocupe menos espacio.
- Juntá varias latas aplastadas en una bolsa.
- Ahora llévalo a un lugar donde los recicladores lo compren o a un punto contenedor de reciclaje.
En pocas palabras
- Venta de latas: las latas de aluminio recicladas se pagan entre $1.500 y $3.500 por kilo en Argentina.
- Beneficios del aluminio: es 100% reciclable, ahorra energía y fomenta la economía circular.
- Proceso de reciclaje: incluye juntar, enjuagar, aplastar y llevar las latas a puntos de reciclaje o compradores.
Resumen generado por Thinkindot AI