Aumento para contratados del Estado: cuánto cobrarán y desde cuándo rige

La actualización del aumento será del 6% desde septiembre y del 5% en diciembre.

El aumento alcanza principalmente a contratos de locación de obras o servicios, además de otras modalidades de contratación que no están contempladas en los acuerdos paritarios de los empleados públicos.

Quiénes podrán acceder al aumento

El decreto incluye a quienes tengan contratos de locación de obras o servicios, a quienes perciban honorarios determinados mediante Horas Módulo Deportivo y a otras formas de contratación contempladas por la provincia.

Para acceder a la actualización, el contrato deberá tener al menos 60 días de vigencia.

La norma también establece condiciones vinculadas al origen de los fondos utilizados para financiar cada contratación. Quedan incluidos los contratos financiados con Rentas Generales (Financiamiento 000) o con Recursos Afectados.

En el caso de los Recursos Afectados, la aplicación del aumento dependerá de que la recaudación efectiva permita afrontar el mayor gasto.

Qué contratos quedan excluidos

El decreto excluye específicamente a los casos financiados mediante el Financiamiento 18, correspondiente a Aranceles por Servicio de Salud.

En tanto, para las Entidades de Carácter 5, cualquiera sea su fuente de financiamiento, la actualización también estará condicionada a la disponibilidad de recursos derivada de la recaudación.

Por qué el Gobierno fijó el aumento por decreto

En los fundamentos, el Ejecutivo provincial explicó que los acuerdos alcanzados en las paritarias con los gremios estatales no contemplan estas modalidades de contratación.

Por las características del vínculo contractual con el Estado, sus actualizaciones tampoco se determinan dentro de esas negociaciones salariales.

Por este motivo, el Gobierno consideró necesario establecer una actualización específica desde septiembre. Según consta en el decreto, para definir los porcentajes de aumento se tuvieron en cuenta la situación macroeconómica y las posibilidades financieras y presupuestarias de la provincia.