Aunque superó al dato a nivel país, en Mendoza el empleo o tasa de ocupación llegó a 46,2% en el segundo trimestre del año según la medición del INDEC. Un índice que quedó debajo del registro del 2025 para el mismo período, frente a un aumento de la tasa de desocupación que alcanzó el 8,1% al mes de junio.
Según el INDEC, la desocupación subió a 8,1% en Mendoza en el segundo trimestre
La tasa de desocupación superó en casi 2 puntos a la del 2025. Al mismo tiempo, el empleo llegó al 46,2% y también quedó por debajo del año pasado
En concreto, la tasa de ocupación cayó 1,3% en comparación con el segundo trimestre del 2025 (47,5%). Al mismo tiempo, la de desempleo subió un porcentaje mayor: un año atrás había llegado al 6,4%, lo que significa que escaló 1,7%.
El porcentaje de población económicamente activa sin trabajo también se redujo respecto del primer trimestre del 2026. En el período enero-marzo INDEC registró para el Gran Mendoza una desocupación del 7,8%.
Paralelamente, a nivel país ambas tasas escalaron. En el caso de la de empleo el promedio entre los principales conglomerados urbanos (con más de 500 mil habitantes) alcanzó el 45%, en tanto que la de desempleo tocó el 7,9%.
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