Según el INDEC, la desocupación subió a 8,1% en Mendoza en el segundo trimestre

En concreto, la tasa de ocupación cayó 1,3% en comparación con el segundo trimestre del 2025 (47,5%). Al mismo tiempo, la de desempleo subió un porcentaje mayor: un año atrás había llegado al 6,4%, lo que significa que escaló 1,7%.

El porcentaje de población económicamente activa sin trabajo también se redujo respecto del primer trimestre del 2026. En el período enero-marzo INDEC registró para el Gran Mendoza una desocupación del 7,8%.