AUH: el Gobierno anunció un cambio clave para cobrar el 20% retenido de la asignación de ANSES

ANSES, AUH y escolaridad: qué pasa si el sistema no encuentra los datos

Según explicó Capital Humano, el nuevo mecanismo apunta a simplificar los trámites para las familias y a reducir los errores asociados con la presentación manual de documentación.

Además, el Gobierno sostiene que la verificación directa en las fuentes oficiales permitirá contar con información más precisa y disminuir el margen de error y fraude relacionado con las certificaciones en papel.

El cambio también busca evitar que los titulares tengan que trasladarse hasta una oficina de ANSES para completar este trámite cuando la información ya pueda ser corroborada mediante el intercambio de datos entre los organismos.

De todos modos, la posibilidad de realizar la gestión de manera presencial se mantiene. Si el cruce automático de información no logra verificar los datos correspondientes a un titular, se podrá continuar presentando la documentación ante ANSES, tal como se hacía habitualmente.

De esta manera, el nuevo sistema modifica el procedimiento de acreditación, pero mantiene una alternativa presencial para aquellos casos en los que la información no pueda ser validada automáticamente.