¿Qué pasará con la AUH y el SUAF de ANSES en 2027? El proyecto del Gobierno para modificar los aumentos

El debate económico y social vuelve a encenderse en el Congreso. Dentro del proyecto de Presupuesto 2027, el Poder Ejecutivo encabezado por Javier Milei incluyó un cambio estructural que podría alterar de forma directa la modalidad con la que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recalcula los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
La iniciativa apunta de manera directa a eliminar la obligación legal que tiene el organismo previsional de aplicar subas automáticas atadas a la evolución de la inflación. En términos concretos, la modificación aparece redactada en el artículo 17 del proyecto oficial, el cual plantea derogar tres artículos clave de la Ley 27.160.
¿Sin aumentos por inflación? Lo que cambia para AUH y SUAF con el Presupuesto 2027
En la actualidad, las asignaciones se ajustan mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, tomando la cifra con dos meses de rezago. Este esquema abarca no solo a la AUH y al SUAF, sino también a la Asignación por Embarazo y a los topes de ingresos del grupo familiar que determinan quiénes cobran.
De aprobarse este articulado sin modificaciones, la AUH y el SUAF no desaparecerán, pero perderán su actualización mensual garantizada por ley. Debido a que el proyecto tampoco contempla un mecanismo de reemplazo, la definición de futuros incrementos quedaría bajo la exclusiva discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
Vale recordar que durante 2025 y 2026 el Gobierno ya había intentado impulsar una medida similar, pero al no obtener el respaldo parlamentario necesario, el esquema de movilidad permaneció vigente.
A la par de esta propuesta legislativa, el texto remitido al Parlamento fija una partida de $14,35 billones para que cubra las asignaciones durante 2027, lo que representa un aumento nominal del 22,9% frente a los $11,68 billones estimados para 2026.
Dentro de esa caja presupuestaria, la distribución prevista contempla:
- $9,18 billones para la AUH, la Asignación por Embarazo y la Ayuda Escolar de ese universo.
- $3,69 billones dirigidos al SUAF de los trabajadores en actividad.
- $1,30 billones asignados a las partidas de jubilados y pensionados.
- $185.502 millones destinados a las asignaciones del sector público nacional.
En materia de cobertura, las proyecciones oficiales estiman atender a 4.143.930 beneficiarios de la AUH en 2027, lo que equivale a 10.520 personas más que el año previo. Además, prevén 90.724 titulares de la Asignación por Embarazo y 3.321.397 liquidaciones de Ayuda Escolar.
Por último, desde el Ministerio de Economía destacaron que la AUH acumula una recuperación real del 109,8% desde diciembre de 2023 y sostienen que, al sumarle la Tarjeta Alimentar, la prestación llega a cubrir más del 95% de la canasta básica alimentaria. Pese a estos datos, la suerte de los aumentos automáticos dependerá de la votación que haga la Cámara de Diputados y el Senado sobre el polémico artículo 17.
En pocas palabras
- Presupuesto 2027: el proyecto oficial busca derogar las actualizaciones automáticas por inflación para AUH y SUAF.
- Cambio propuesto: eliminación de subas automáticas ligadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
- Consecuencia: futuros aumentos quedarían a discreción del Poder Ejecutivo, sin un mecanismo de reemplazo.