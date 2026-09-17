¿Qué pasará con la AUH y el SUAF de ANSES en 2027? El proyecto del Gobierno para modificar los aumentos

De aprobarse este articulado sin modificaciones, la AUH y el SUAF no desaparecerán, pero perderán su actualización mensual garantizada por ley. Debido a que el proyecto tampoco contempla un mecanismo de reemplazo, la definición de futuros incrementos quedaría bajo la exclusiva discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Vale recordar que durante 2025 y 2026 el Gobierno ya había intentado impulsar una medida similar, pero al no obtener el respaldo parlamentario necesario, el esquema de movilidad permaneció vigente.

A la par de esta propuesta legislativa, el texto remitido al Parlamento fija una partida de $14,35 billones para que cubra las asignaciones durante 2027, lo que representa un aumento nominal del 22,9% frente a los $11,68 billones estimados para 2026.

Dentro de esa caja presupuestaria, la distribución prevista contempla:

$9,18 billones para la AUH, la Asignación por Embarazo y la Ayuda Escolar de ese universo.

$3,69 billones dirigidos al SUAF de los trabajadores en actividad.

$1,30 billones asignados a las partidas de jubilados y pensionados.

$185.502 millones destinados a las asignaciones del sector público nacional.

En materia de cobertura, las proyecciones oficiales estiman atender a 4.143.930 beneficiarios de la AUH en 2027, lo que equivale a 10.520 personas más que el año previo. Además, prevén 90.724 titulares de la Asignación por Embarazo y 3.321.397 liquidaciones de Ayuda Escolar.

Por último, desde el Ministerio de Economía destacaron que la AUH acumula una recuperación real del 109,8% desde diciembre de 2023 y sostienen que, al sumarle la Tarjeta Alimentar, la prestación llega a cubrir más del 95% de la canasta básica alimentaria. Pese a estos datos, la suerte de los aumentos automáticos dependerá de la votación que haga la Cámara de Diputados y el Senado sobre el polémico artículo 17.