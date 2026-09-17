El Gobierno le dio 10 años a un mendocino para reactivar dos áreas petroleras que dejó YPF

Venoil también recibió la adjudicación de El Manzano, una de las áreas petroleras que licitó el Gobierno de Mendoza.

Inversión mendocina en dos áreas petroleras que dejó YPF

Según se conoció este jueves por el Boletín Oficial, Venoil contempla una inversión firme de U$S91 millones para los dos yacimientos. A ese monto se suman otros U$S59 millones en actividades contingentes, sujetas a la validación técnica y al cumplimiento de determinados parámetros de desempeño.

En detalle, serán U$S32,15 millones para Cerro Fortunoso; y U$S58,85 millones para Valle del Río Grande.

Los fondos estarán destinados a la reactivación de pozos inactivos, trabajos de reparación y reacondicionamiento (workovers), conversiones de pozos productores a inyectores, recuperación mejorada mediante polímeros e instalaciones de superficie.

El programa también prevé la perforación de nuevos pozos. Según la información difundida por el Gobierno, se trata de la primera actividad de este tipo en las áreas en más de 6 años, después de un período en el que la operación se sostuvo sin incorporar nuevas perforaciones.

Las actividades contingentes incluyen perforaciones adicionales y dependerán de mecanismos de validación técnica establecidos por la Dirección de Hidrocarburos. En caso de cumplirse las condiciones previstas, el programa integral alcanzaría los U$S150 millones.

Quién está detrás de Venoil, la empresa agranda su mapa petrolero en Mendoza

Venoil es una compañía mendocina fundada en 2018 por Gustavo Naves, quien se desempeñó como ejecutivo de YPF. La empresa tiene como foco la operación y recuperación de campos maduros y ya cuenta con actividad en otras áreas hidrocarburíferas como Cacheuta, Piedra Colorada y proyectos en Santa Cruz.

Esta semana, el Gobierno le adjudicó también El Manzano –en Malargüe- por 25 años. La empresa comprometió casi U$S30,975 millones para los primeros 10 años de la concesión.

En El Manzano, el plan de Venoil contempla la perforación de 6 pozos nuevos, además de trabajos de recuperación mejorada y reactivación de pozos inactivos.

Dos áreas petroleras que todavía tienen peso en la producción petrolera

Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande se encuentran en Malargüe y forman parte del conjunto de áreas convencionales de la Cuenca Neuquina.

Según los últimos datos disponibles, Cerro Fortunoso produjo más de 400 metros cúbicos diarios de petróleo durante enero y febrero de 2026. Mientras que Valle del Río Grande alcanzó entre 329 y 351 metros cúbicos diarios.

Se trata de campos maduros que ya cuentan con infraestructura y capacidades operativas instaladas. La estrategia de la nueva operadora apunta a aprovechar esa base para recuperar pozos inactivos, sumar perforaciones y desarrollar proyectos de recuperación mejorada.

Regalías: escala variable según el precio del petróleo

El decreto que aprueba la prórroga incorpora un esquema de regalías variables para los hidrocarburos líquidos. La escala se ubicará entre el 5% y el 16%, de acuerdo con el precio efectivamente realizado en boca de pozo.

Para el gas natural, la alícuota establecida es del 12%.

Desde el Gobierno explicaron que el sistema busca contemplar las variaciones de los precios internacionales. De acuerdo con la explicación del director de Hidrocarburos, Lucas Erio, cuando el precio del barril disminuye y afecta la rentabilidad de las áreas petroleras, el porcentaje de regalías acompaña esa baja. En cambio, ante un aumento del precio, la Provincia percibe una participación mayor.

El compromiso de abandonar 40 pozos y controlar los pasivos ambientales

La extensión de las concesiones también incluye obligaciones relacionadas con el abandono de pozos y el saneamiento de pasivos ambientales.

Venoil deberá ejecutar el abandono definitivo de 40 pozos, con un compromiso de inversión de U$S12 millones. Además, deberá implementar un Programa Quinquenal de Evaluación de Pozos Inactivos que abarcará el inventario restante de pozos no productivos del clúster.

El programa contempla informes cuatrimestrales sobre los avances.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, remarcó que la extensión no consiste únicamente en prolongar el plazo de explotación, sino en aprobar un programa con cronograma, garantías y mecanismos de control frente a eventuales incumplimientos.