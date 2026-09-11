El Gobierno oficializó la entrega de dos áreas petroleras "estrella" por inversiones de U$S45 millones

Petróleos Sudamericanos ya opera en Barrancas, en Mendoza. Ahora el Gobierno le adjudicó el área petrolera Atamisqui.

El área petrolera Atamisqui, ubicada en la Cuenca Cuyana, fue adjudicada a Petróleos Sudamericanos SA, quien ya opera el Clúster Norte en Mendoza tras adquirir el 100% de la participación de YPF en el Plan Andes.

El área El Manzano, un área petrolera histórica del Sur de Mendoza, quedó en manos de Venoil SA, que ya opera Piedras Coloradas, Cacheuta, Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande. La petrolera mendocina le ganó la pulseada a Geopetrol Drilling, de Río Negro, en la puja por el bloque.

La inversión de Petróleos Sudamericanos en Atamisqui

La compañía asumió un plan de inversión de U$S15.007.000 para los primeros 10 años de concesión. Como parte del contrato, deberá realizar un pago inicial a favor del Estado provincial de U$S448.658 y abonar de forma mensual una alícuota de regalías del 5% sobre el producido de hidrocarburos extraídos en boca de pozo.

Se planificó perforar un pozo de desarrollo y llevar a cabo 26 intervenciones. Además, se sumarán obras de infraestructura por encima de los U$S3,5 millones, lo que abarca reparaciones de tanques, tendido eléctrico y un nuevo ducto de evacuación.

La inversión de Venoil en El Manzano

La petrolera mendocina comprometió una inversión de U$S30.975.000 durante la primera década. El pago inicial establecido es de U$S545.829,96. La regalía mensual acordada para la Provincia será del 7%.

La empresa proyectó 6 pozos nuevos, lo que le demandará unos U$S15.000.000, representando casi la mitad de todo su presupuesto de inversión. A esto se le suman 32 intervenciones que se repartirán en 4 sectores del yacimiento (incluyendo El Manzano Oeste, Los Volcanes y la zona de crudos pesados), junto con U$S3,7 millones destinados a adecuar las instalaciones.

Reactivación y recuperación secundaria de los pozos petroleros

Para aprovechar al máximo la vida útil de estos yacimientos maduros y extraer reservas que actualmente no producen, ambos proyectos incluyen la conversión de pozos a inyectores y técnicas de recuperación secundaria (mejorada). También se implementarán tareas de work over y pulling sobre pozos inactivos.

Según dijeron desde Gobierno, esta estrategia permite reutilizar la infraestructura de la matriz productiva provincial en menos tiempo y generar una demanda de trabajo directa para las empresas locales de servicios.

Canon de explotación y compre mendocino

Las adjudicaciones, que se conocieron este viernes por decreto, establecieron obligaciones idénticas en materia de mantenimiento para las empresas adjudicatarias. Deberán pagar de manera anual y por adelantado el canon de explotación y la tasa de control. Asimismo, se exigirá el cumplimiento de una cláusula de "compre mendocino" en todas las contrataciones que realicen las firmas y sus subcontratistas.

Venoil seguirá la explotación de El Manzano.

Respecto de la protección del medio ambiente, las resoluciones exigen: