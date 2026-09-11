El Gobierno de Mendoza oficializó la adjudicación de las áreas petroleras Atamisqui y El Manzano a dos empresas que ya operan en la provincia. Entre las dos, prometieron inversiones por más de U$S45 millones.
El Gobierno oficializó la entrega de dos áreas petroleras "estrella" por inversiones de U$S45 millones
Otorgó las áreas petroleras maduras Atamisqui y El Manzano por 25 años. Petróleos Sudamericanos y Venoil asumieron compromisos millonarios
Las concesiones tendrán una vigencia de 25 años. Los planes aprobados abarcan una superficie combinada de 822 km² y estipulan un fuerte compromiso para los primeros 10 años: la perforación de 7 pozos nuevos y la realización de 58 intervenciones en pozos que ya existen.
El 68% del total de la inversión (es decir, U$S31,1 millones) se ejecutará durante los primeros 5 años.
El área petrolera Atamisqui, ubicada en la Cuenca Cuyana, fue adjudicada a Petróleos Sudamericanos SA, quien ya opera el Clúster Norte en Mendoza tras adquirir el 100% de la participación de YPF en el Plan Andes.
El área El Manzano, un área petrolera histórica del Sur de Mendoza, quedó en manos de Venoil SA, que ya opera Piedras Coloradas, Cacheuta, Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande. La petrolera mendocina le ganó la pulseada a Geopetrol Drilling, de Río Negro, en la puja por el bloque.
La inversión de Petróleos Sudamericanos en Atamisqui
La compañía asumió un plan de inversión de U$S15.007.000 para los primeros 10 años de concesión. Como parte del contrato, deberá realizar un pago inicial a favor del Estado provincial de U$S448.658 y abonar de forma mensual una alícuota de regalías del 5% sobre el producido de hidrocarburos extraídos en boca de pozo.
Se planificó perforar un pozo de desarrollo y llevar a cabo 26 intervenciones. Además, se sumarán obras de infraestructura por encima de los U$S3,5 millones, lo que abarca reparaciones de tanques, tendido eléctrico y un nuevo ducto de evacuación.
La inversión de Venoil en El Manzano
La petrolera mendocina comprometió una inversión de U$S30.975.000 durante la primera década. El pago inicial establecido es de U$S545.829,96. La regalía mensual acordada para la Provincia será del 7%.
La empresa proyectó 6 pozos nuevos, lo que le demandará unos U$S15.000.000, representando casi la mitad de todo su presupuesto de inversión. A esto se le suman 32 intervenciones que se repartirán en 4 sectores del yacimiento (incluyendo El Manzano Oeste, Los Volcanes y la zona de crudos pesados), junto con U$S3,7 millones destinados a adecuar las instalaciones.
Reactivación y recuperación secundaria de los pozos petroleros
Para aprovechar al máximo la vida útil de estos yacimientos maduros y extraer reservas que actualmente no producen, ambos proyectos incluyen la conversión de pozos a inyectores y técnicas de recuperación secundaria (mejorada). También se implementarán tareas de work over y pulling sobre pozos inactivos.
Según dijeron desde Gobierno, esta estrategia permite reutilizar la infraestructura de la matriz productiva provincial en menos tiempo y generar una demanda de trabajo directa para las empresas locales de servicios.
Canon de explotación y compre mendocino
Las adjudicaciones, que se conocieron este viernes por decreto, establecieron obligaciones idénticas en materia de mantenimiento para las empresas adjudicatarias. Deberán pagar de manera anual y por adelantado el canon de explotación y la tasa de control. Asimismo, se exigirá el cumplimiento de una cláusula de "compre mendocino" en todas las contrataciones que realicen las firmas y sus subcontratistas.
Respecto de la protección del medio ambiente, las resoluciones exigen:
- Las empresas deben contratar un seguro de caución por daño ambiental que cubra daños súbitos, accidentales y graduales.
- Se exige la presentación de un plan de descarbonización orientado a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
- Queda estrictamente prohibido el aventamiento de gas sin combustionar.
- Las firmas están obligadas a presentar anualmente ante las autoridades un plan formal para el abandono de pozos.
En pocas palabras
- Gobierno de Mendoza adjudicó dos áreas petroleras, Atamisqui y El Manzano, por 25 años a Petróleos Sudamericanos y Venoil SA.
- Las empresas se comprometieron a inversiones superiores a U$S45 millones, incluyendo perforación de pozos y adecuación de infraestructura.
- Los contratos incluyen un plan de descarbonización, prohibición de venteo de gas y cláusulas de