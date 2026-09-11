Para apalancar ventas e impulsar el consumo, la cadena de supermercados Carrefour lanzó una nueva estrategia: colocar en sus góndolas una serie de productos regionales a precios rebajados. Una movida que en Mendoza en principio a 6 marcas locales y 10 productos distintos.
Una conocida cadena de supermercados sale a ofrecer productos de Mendoza a precios rebajados
Es una acción hasta el 15 de septiembre en todos los supermercados Carrefour. Incluye comestibles y productos de limpieza, con precios hasta 15% más baratos
La acción tendrá su disparador este viernes 11 de septiembre con el llamado "Día del Cliente" en sucursales de los distintos formatos de Carrefour. Incluye sus 2 híper (de Ciudad y Guaymallén), además de sus 3 Market (Ciudad, Godoy Cruz y Luján) y más de 30 tiendas Express, los locales de cercanía que la multinacional francesa tiene en la provincia.
“Conocemos eso especial y propio de cada barrio, cada pueblo y cada ciudad. Por eso trabajamos junto a pymes y productores locales para que los productos que representan a los clientes lleguen a la góndola de su barrio”, señaló Noel Prioux, director ejecutivo de Carrefour.
Hoy la cadena comercializa más de 1.000 productos regionales en góndola, además de 1.800 marca Carrefour. De ese total, un 98% son elaborados por pymes y representan un 25% de participación en las ventas.
Los productos rebajados de Carrefour y sus precios
En Mendoza habrá ofertas de productos mendocinos, con precios especiales desde este viernes 11 hasta el 15 de septiembre. Son 6 marcas locales, entre comestibles (aceitunas, alfajores, pan, agua mineral) y productos de limpieza.
A nivel general, están disponibles en las góndolas de las distintas sucursales a precios rebajados entre un 10 y 15%. Por caso, aceitunas verdes con caroso Malagueña en pouch de 190 grs pasó de $1.300 a $1.110, y los alfajores Entre Dos, por unidad, a $1.100 (alrededor del 10% de su precio regular).
Pero la lista de artículos de origen mendocino que durante casi una semana estarán más baratos durante casi una semana no se agota allí. También incluye pan tipo lactal marca La Española (por 350 gramos) a $2.100 y tapas para empanadas de la misma marca x 12 unidades a $1.403, para mencionar algunos casos.
La cadena los tendrá disponibles en sus casi 40 bocas de toda la provincia. Entre ellos sus hípermercados, markets, el Carrefour Maxi y 32 sucursales Express, como parte de su estrategia por mejorar los resultados comerciales y sostener el consumo masivo.
En pocas palabras
- Promoción especial: Carrefour lanza productos regionales con hasta 15% de descuento hasta el 15 de septiembre.
- Oferta en Mendoza: incluye 6 marcas locales de comestibles y limpieza, con precios rebajados.
- Acción comercial: busca impulsar ventas y consumo masivo a través de sus distintas sucursales.