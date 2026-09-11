Una conocida cadena de supermercados sale a ofrecer productos de Mendoza a precios rebajados

La cadena de supermercados Carrefour lanzó una nueva estrategia: colocar en sus góndolas una serie de productos regionales a precios rebajados.

Hoy la cadena comercializa más de 1.000 productos regionales en góndola, además de 1.800 marca Carrefour. De ese total, un 98% son elaborados por pymes y representan un 25% de participación en las ventas.

Los productos rebajados de Carrefour y sus precios

En Mendoza habrá ofertas de productos mendocinos, con precios especiales desde este viernes 11 hasta el 15 de septiembre. Son 6 marcas locales, entre comestibles (aceitunas, alfajores, pan, agua mineral) y productos de limpieza.

A nivel general, están disponibles en las góndolas de las distintas sucursales a precios rebajados entre un 10 y 15%. Por caso, aceitunas verdes con caroso Malagueña en pouch de 190 grs pasó de $1.300 a $1.110, y los alfajores Entre Dos, por unidad, a $1.100 (alrededor del 10% de su precio regular).

Pero la lista de artículos de origen mendocino que durante casi una semana estarán más baratos durante casi una semana no se agota allí. También incluye pan tipo lactal marca La Española (por 350 gramos) a $2.100 y tapas para empanadas de la misma marca x 12 unidades a $1.403, para mencionar algunos casos.

La cadena los tendrá disponibles en sus casi 40 bocas de toda la provincia. Entre ellos sus hípermercados, markets, el Carrefour Maxi y 32 sucursales Express, como parte de su estrategia por mejorar los resultados comerciales y sostener el consumo masivo.