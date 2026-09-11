En medio de un contexto económico complejo para el sector agroindustrial, el Grupo Peñaflor oficializó una de las apuestas productivas más significativas de las últimas tres décadas en la vitivinicultura argentina. La compañía desembolsará 44 millones de dólares para edificar una nueva bodega en Tunuyán, en pleno corazón del Valle de Uco.
Grupo Peñaflor ya arrancó con la inversión de U$S44 millones para construir una bodega top en Tunuyán
La construcción del establecimiento de última tecnología estará operativo para la vendimia 2027. Es parte de un plan global que supera los U$S75 millones
La meta es el inicio de sus operaciones durante la vendimia del 2027. La nueva infraestructura tecnológica tendrá capacidad para procesar hasta 20 millones de kilos de uva y elaborar cerca de 15 millones de litros de vino por año. Por su volumen de procesamiento, equipamiento automatizado y enfoque en sustentabilidad, el proyecto se posiciona como el desarrollo más relevante del sector desde la década del '90 en la provincia, destacaron desde la entidad.
El anuncio en Tunuyán forma parte de un programa integral de inversiones que alcanzará los 75 millones de dólares hacia el 2028. Dentro de ese presupuesto, el Grupo Peñaflor contempla además la instalación de una línea de embotellado enfocada en productos Ready To Drink (RTD) o listos para tomar, un segmento en rápida expansión con el que la firma busca profundizar la diversificación de su portafolio de bebidas.
Eficiencia, tecnología y sustentabilidad en el Valle de Uco
La elección del corredor productivo de Tunuyán responde a la necesidad de procesar la materia prima a escasa distancia de los viñedos de alta gama. Con esta cercanía geográfica, la empresa busca optimizar la recepción de la uva, acortar tiempos logísticos y garantizar la trazabilidad de la producción desde la finca hasta el envasado final.
El diseño operativo de la bodega demandó más de dos años de planificación técnica e incluyó el análisis de modelos arquitectónicos y enológicos de España, Francia e Italia. El establecimiento incorporará controles de calidad automatizados y esquemas de uso responsable del agua y la energía para minimizar el impacto ambiental de la actividad.
Desde la conducción de la firma, el CEO Gustavo Sampayo remarcó a la prensa local que la meta es garantizar la calidad de origen mediante un estándar operativo con proyección internacional, respaldado por un proceso de inversión sostenido en la vitivinicultura nacional.
Impacto en el empleo y expansión del grupo
La etapa de construcción de la bodega generará más de 150 puestos de trabajo directos e indirectos, involucrando a mano de obra local, técnicos especializados y proveedores de equipamiento.
Una vez que la planta se encuentre operativa en 2027, requerirá un equipo permanente conformado por más de 40 profesionales de la enología y la gestión industrial.
El proyecto en el Valle de Uco se suma a los recientes movimientos estratégicos del holding Terold Invest -propiedad de la familia Bemberg y controlador del grupo en Argentina-, que incluyen la distribución de marcas como Cinzano, Antares y el portafolio de la firma internacional Diageo.
A su vez, el grupo expandió su presencia global con la adquisición de la distribuidora británica Off-Piste Wines y la norteamericana WX Brands, consolidando una red comercial que distribuye 21 millones de cajas de vino anuales en más de 95 países.
Con más de 3.200 hectáreas propias y exportaciones superiores a los 150 millones de dólares al año, Grupo Peñaflor busca fortalecer con esta nueva bodega su liderazgo en la elaboración de vinos de alta gama destinados tanto al consumo interno como a los mercados de exportación.
En pocas palabras
- Inversión millonaria: Grupo Peñaflor destinará U$S44 millones para una nueva bodega en Tunuyán, en el corazón del Valle de Uco.
- Capacidad y tecnología: la flamante bodega procesará 20 millones de kilos de uva y elaborará unos 15 millones de litros de vino al año.
- Plan global: el proyecto forma parte de una inversión total de U$S75 millones que también incluye una línea de embotellado RTD (productos listos para tomar).