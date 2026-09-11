Grupo Peñaflor ya arrancó con la inversión de U$S44 millones para construir una bodega top en Tunuyán

El anuncio del Grupo Peñaflor forma parte de un programa integral de inversiones que alcanzará los 75 millones de dólares hacia el 2028. Foto: gentileza Grupo Peñaflor

Eficiencia, tecnología y sustentabilidad en el Valle de Uco

La elección del corredor productivo de Tunuyán responde a la necesidad de procesar la materia prima a escasa distancia de los viñedos de alta gama. Con esta cercanía geográfica, la empresa busca optimizar la recepción de la uva, acortar tiempos logísticos y garantizar la trazabilidad de la producción desde la finca hasta el envasado final.

El diseño operativo de la bodega demandó más de dos años de planificación técnica e incluyó el análisis de modelos arquitectónicos y enológicos de España, Francia e Italia. El establecimiento incorporará controles de calidad automatizados y esquemas de uso responsable del agua y la energía para minimizar el impacto ambiental de la actividad.

Desde la conducción de la firma, el CEO Gustavo Sampayo remarcó a la prensa local que la meta es garantizar la calidad de origen mediante un estándar operativo con proyección internacional, respaldado por un proceso de inversión sostenido en la vitivinicultura nacional.

La nueva infraestructura tecnológica tendrá capacidad para procesar hasta 20 millones de kilos de uva al año. Foto: gentileza Grupo Peñaflor

Impacto en el empleo y expansión del grupo

La etapa de construcción de la bodega generará más de 150 puestos de trabajo directos e indirectos, involucrando a mano de obra local, técnicos especializados y proveedores de equipamiento.

Una vez que la planta se encuentre operativa en 2027, requerirá un equipo permanente conformado por más de 40 profesionales de la enología y la gestión industrial.

El proyecto en el Valle de Uco se suma a los recientes movimientos estratégicos del holding Terold Invest -propiedad de la familia Bemberg y controlador del grupo en Argentina-, que incluyen la distribución de marcas como Cinzano, Antares y el portafolio de la firma internacional Diageo.

A su vez, el grupo expandió su presencia global con la adquisición de la distribuidora británica Off-Piste Wines y la norteamericana WX Brands, consolidando una red comercial que distribuye 21 millones de cajas de vino anuales en más de 95 países.

Con más de 3.200 hectáreas propias y exportaciones superiores a los 150 millones de dólares al año, Grupo Peñaflor busca fortalecer con esta nueva bodega su liderazgo en la elaboración de vinos de alta gama destinados tanto al consumo interno como a los mercados de exportación.