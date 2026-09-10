Jubilaciones de ANSES con aumento: cuánto cobro en septiembre de 2026 y cómo queda el bono

De esta manera, el aumento fijado para el noveno mes del año es del 2,11%. Esta suba impacta de forma directa y sin necesidad de hacer ningún trámite en todas las escalas, desde la mínima hasta los haberes más altos, pasando por las distintas pensiones.

En números: ¿cuánto cobro en septiembre de 2026?

Para que sea fácil de entender, así quedan los montos de bolsillo que vas a ver depositados en tu cuenta bancaria. A estos valores ya se les sumó el aumento y la ayuda extraordinaria correspondiente: