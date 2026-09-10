Llegó septiembre y, con él, una nueva actualización en los ingresos de los jubilados y pensionados de todo el país. Según el sistema de ajuste automático que rige actualmente, la ANSES toma como base el último índice de inflación oficial disponible —el 2,1% registrado por el INDEC en julio— y aplica los decimales exactos para actualizar las cuentas.
Jubilaciones de ANSES con aumento: cuánto cobro en septiembre de 2026 y cómo queda el bono
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica este mes un incremento del 2,11% para todos los adultos mayores. Con la inflación como referencia, te contamos cuál es el monto exacto de la mínima
De esta manera, el aumento fijado para el noveno mes del año es del 2,11%. Esta suba impacta de forma directa y sin necesidad de hacer ningún trámite en todas las escalas, desde la mínima hasta los haberes más altos, pasando por las distintas pensiones.
En números: ¿cuánto cobro en septiembre de 2026?
Para que sea fácil de entender, así quedan los montos de bolsillo que vas a ver depositados en tu cuenta bancaria. A estos valores ya se les sumó el aumento y la ayuda extraordinaria correspondiente:
- Jubilación mínima: $428.633,20 más el bono de $70.000: $498.633,20
- PUAM: $342.906,55 más $70.000: $412.906,55
- PNC (Invalidez y Vejez): $300.043,23 más $70.000: $370.043,23
- Jubilación máxima: $2.884.395,56
La regla del bono de $70.000: ¿a quiénes les toca?
El bono previsional de $70.000 sigue vigente. A pesar de que su valor se mantiene congelado desde hace más de dos años, continúa siendo una ayuda clave para los sectores de menores recursos. Se deposita automáticamente el mismo día que tu haber principal.
¿Cómo funciona el pago proporcional?
- Cobro total ($70.000): es exclusivo para quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM o las Pensiones No Contributivas (PNC).
- Cobro proporcional (un poco menos de $70.000): si ganás un poco más que la jubilación mínima, el Estado te paga la diferencia exacta que te falte para alcanzar el tope de $498.633,20.
- Sin bono: si tu jubilación supera los $498.633,20 por sí sola (como es el caso de las jubilaciones medias y máximas), no cobrás este refuerzo económico.
¿Estás por retirarte? El paso a paso para tramitar tu jubilación
Si ya cumpliste la edad requerida y tenés los años de aportes, iniciar el trámite es mucho más sencillo de lo que parece. Solo tenés que seguir esta guía:
- Entrá a internet: ingresá a la página web oficial de ANSES y buscá la opción "Mi ANSES". Vas a necesitar tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.
- Revisá tus aportes: andá al menú que dice Trabajo y hacé clic en Consultar Historia Laboral. Chequeá que todos tus años trabajados estén anotados ahí.
- Buscá los papeles que falten: si ves que falta algún trabajo en el sistema, vas a tener que juntar las pruebas (recibos de sueldo viejos, certificaciones de servicios o comprobantes de la obra social). Además, tenés que llenar el Formulario 6.18, que es la solicitud oficial para jubilarte.
- Pedí tu turno: desde la misma página web, solicitá un turno presencial para la oficina de ANSES que te quede más cómoda. El día de la cita, no te olvides de llevar tu DNI.
En pocas palabras
- Aumento del 2,11%: Las jubilaciones de ANSES suben en septiembre de 2026, impactando en todos los haberes.
- Bono de $70.000: Continúa vigente para jubilación mínima, PUAM y PNC, con pagos proporcionales según el haber.
- Trámite jubilatorio: Se realiza online a través de