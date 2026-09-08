Rodríguez Saá fue presidente una semana y cobra $24 millones por mes de jubilación de privilegio: ¿cuánto ganan los demás?

Foto: Noticias Argentinas

Los 11 que reciben jubilaciones de privilegio de ANSES

Según los datos a los que accedió el diario Clarín, hay algunos casos que llaman la atención por recibir jubilaciones de privilegio. El caso de Adolfo Rodríguez Saá no es el único.

Alberto Fernández : presidente entre 2019 y 2023, cobra de parte de ANSES una jubilación de privilegio de $26

: presidente entre 2019 y 2023, cobra de parte de ANSES una jubilación de privilegio de $26 Mauricio Macri : fue presidente entre 2015 y 2019, recibe $25.043.153,46 por mes. No obstante, no se lo deja, sino que lo dona todos los meses.

: fue presidente entre 2015 y 2019, recibe $25.043.153,46 por mes. No obstante, no se lo deja, sino que lo dona todos los meses. Adolfo Rodríguez Saá : Fue presidente por una semana a fines del 2001 y por ello cobra $23.999.253,02.

: Fue presidente por una semana a fines del 2001 y por ello cobra $23.999.253,02. Zulema Yoma : por ser ex esposa y viuda de Carlos Menem, cobra $20.618.733,63.

: por ser ex esposa y viuda de Carlos Menem, cobra $20.618.733,63. Gabriela Michetti : vicepresidenta de Mauricio Macri, su jubilación de privilegio es de $18.192.138,24

: vicepresidenta de Mauricio Macri, su jubilación de privilegio es de $18.192.138,24 Julio Cobos : el mendocino fue , vicepresidente de 2007 a 2011 y percibe $17.999.446,65

: el mendocino fue , vicepresidente de 2007 a 2011 y percibe $17.999.446,65 Inés Pertiné : viuda del ex presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), cobró $17.561.990,73 en julio.

: viuda del ex presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), cobró $17.561.990,73 en julio. Daniel Scioli: fue vicepresidente de Néstor Kirchner y actualmente es funcionario de Javier Milei. Gana por mes, de jubilación de privilegio, un total de $12.486.621,66. No obstante, aseguran que no cobra ningún sueldo como funcionario.

fue vicepresidente de Néstor Kirchner y actualmente es funcionario de Javier Milei. Gana por mes, de jubilación de privilegio, un total de $12.486.621,66. No obstante, aseguran que no cobra ningún sueldo como funcionario. María Estela Martínez de Perón (1974-1976): viuda de Juan Domingo Perón y ex presidenta, cobra un total de $12.936.493,68.

(1974-1976): viuda de Juan Domingo Perón y ex presidenta, cobra un total de $12.936.493,68. Amalia Guido : es hija del ex presidente José María Guido. Al ser soltera, heredó de su madre la pensión vitalicia. Actualmente es de $12.691.238,04.

: es hija del ex presidente José María Guido. Al ser soltera, heredó de su madre la pensión vitalicia. Actualmente es de $12.691.238,04. Beatriz Nelly Andrés: viuda del ex presidente de facto Roberto Marcelo Levingston. Cobró en julio exactamente $16.214.248,39 por su jubilación de privilegio.

Foto: X de Mauricio Macri

Qué hace falta para tener una jubilación de privilegio de ANSES

Hay que diferenciar la jubilación de privilegio de otras con regímenes especiales. En el caso de las comúnmente llamadas "de privilegio", se reservan para aquellos que han sido presidentes o vicepresidentes y no requiere una edad mínima, ni años de aportes. Sí es requisito no haber sido removido a través de un juicio político.

En tanto, existen aquellas jubilaciones con regímenes especiales, como la de jueces, diplomáticos y legisladores nacionales, que requieren una edad mínima, una cantidad de años de aportes y por las que cobran el 82%.