Adolfo Rodríguez Saá fue presidente una semana a fines del 2001. Anunció el cese de pagos al Fondo Monetario Internacional, pero quedó atrapado por los juegos de la política y, al encontrarse sin el apoyo que él quería, incluso del propio peronismo, renunció. Sin embargo, esa sola semana le alcanzó para tener una jubilación de privilegio que, en bruto, llega a rozar los $24.000.000.
Rodríguez Saá fue presidente una semana y cobra $24 millones por mes de jubilación de privilegio: ¿cuánto ganan los demás?
ANSES tiene un listado de 11 personas que reciben una jubilación de privilegio. Todas ellas superan los $10.000.000 al mes
En el listado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), hay once personas que reciben una jubilación de privilegio. En realidad, se tratan de pensiones. Algunos de ellos han sido presidentes, otros vicepresidentes y otros familiares de algunos de ellos.
Entre los nombres aparece el de Cristina Fernández de Kirchner, quien tuvo suspendido el pago de este beneficio de ANSES hasta hace muy poco tiempo y que la Justicia ordenó restituir. Hay otros casos.
Los 11 que reciben jubilaciones de privilegio de ANSES
Según los datos a los que accedió el diario Clarín, hay algunos casos que llaman la atención por recibir jubilaciones de privilegio. El caso de Adolfo Rodríguez Saá no es el único.
- Alberto Fernández: presidente entre 2019 y 2023, cobra de parte de ANSES una jubilación de privilegio de $26
- Mauricio Macri: fue presidente entre 2015 y 2019, recibe $25.043.153,46 por mes. No obstante, no se lo deja, sino que lo dona todos los meses.
- Adolfo Rodríguez Saá: Fue presidente por una semana a fines del 2001 y por ello cobra $23.999.253,02.
- Zulema Yoma: por ser ex esposa y viuda de Carlos Menem, cobra $20.618.733,63.
- Gabriela Michetti: vicepresidenta de Mauricio Macri, su jubilación de privilegio es de $18.192.138,24
- Julio Cobos: el mendocino fue , vicepresidente de 2007 a 2011 y percibe $17.999.446,65
- Inés Pertiné: viuda del ex presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), cobró $17.561.990,73 en julio.
- Daniel Scioli: fue vicepresidente de Néstor Kirchner y actualmente es funcionario de Javier Milei. Gana por mes, de jubilación de privilegio, un total de $12.486.621,66. No obstante, aseguran que no cobra ningún sueldo como funcionario.
- María Estela Martínez de Perón (1974-1976): viuda de Juan Domingo Perón y ex presidenta, cobra un total de $12.936.493,68.
- Amalia Guido: es hija del ex presidente José María Guido. Al ser soltera, heredó de su madre la pensión vitalicia. Actualmente es de $12.691.238,04.
- Beatriz Nelly Andrés: viuda del ex presidente de facto Roberto Marcelo Levingston. Cobró en julio exactamente $16.214.248,39 por su jubilación de privilegio.
Qué hace falta para tener una jubilación de privilegio de ANSES
Hay que diferenciar la jubilación de privilegio de otras con regímenes especiales. En el caso de las comúnmente llamadas "de privilegio", se reservan para aquellos que han sido presidentes o vicepresidentes y no requiere una edad mínima, ni años de aportes. Sí es requisito no haber sido removido a través de un juicio político.
En tanto, existen aquellas jubilaciones con regímenes especiales, como la de jueces, diplomáticos y legisladores nacionales, que requieren una edad mínima, una cantidad de años de aportes y por las que cobran el 82%.
En pocas palabras
- Jubilaciones de privilegio: Se detallan 11 casos de ex presidentes y vicepresidentes que cobran más de $10 millones mensuales.
- Caso Adolfo Rodríguez Saá: Cobraría casi $24 millones mensuales tras haber sido presidente solo una semana en 2001.
- Beneficiarios notables: Figuran Alberto Fernández, Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner y Zulema Yoma entre otros.