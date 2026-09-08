Una empleada de la empresa de préstamos personales Crédito Millón fue detenida e imputada por el robo de $110 millones en efectivo, ocurrido el 26 de agosto en pleno centro mendocino.
Por el robo de $110 millones en efectivo detuvieron e imputaron a una empleada de Crédito Millón
Para la fiscalía de Robos y Hurtos, la mujer colaboró con la banda de 3 asaltantes, que se llevaron $110 millones en efectivo y siguen prófugos
Se trata de una encargada de la firma ubicada en un pequeño local, en avenida Las Heras casi España, de Ciudad.
Fue detenida en el lugar de trabajo poco después del golpe delictivo. Fue alojada en el centro de detención transitoria Estrada y podría pasar a la Penitenciaría Provincial. Este martes, su abogado defensor Pablo Cazabán gestiona para ella el beneficio de la detención domiciliaria con tobillera electrónica.
Para la Fiscalía de Robos y Hurtos, la mujer colaboró con la banda de asaltantes que ese miércoles, a eso de las 20 horas, se apoderó de $110 millones en efectivo a poco del cierre de las actividades del día.
La revisión y análisis de las imágenes captadas por cámaras de videoseguridad fue clave para este avance en la investigación penal.
El robo de $110 millones en efectivo: en poblado y en banda
El atraco a la empresa de préstamos personales de dinero Crédito Millón fue calificado como un caso de robo agravado en poblado y en banda.
La encargada es la única detenida e imputada. De los dos hombres armados que ingresaron al local y se apoderaron del dinero en efectivo no hay noticias.
Los investigadores tampoco dieron con el tercer integrante de la banda, quien esperaba al volante de un Toyota Etios blanco con el motor encendido y sin chapa patente.
De acuerdo al relato de las víctimas, los asaltantes ingresaron al local de Crédito Millón, exhibieron armas de fuego y se apoderaron del dinero en efectivo.
Contaron con la facilidad de que el enrejado que da a la calle Las Heras estaba abierto.
En pocas palabras
- Empleada detenida: Una empleada de Crédito Millón fue imputada por el robo de $110 millones.
- Banda prófuga: La fiscalía sospecha que la mujer colaboró con tres asaltantes que siguen prófugos.
- Investigación: Cámaras de seguridad fueron clave para identificar a la cómplice del millonario robo.