Por el robo de $110 millones en efectivo detuvieron e imputaron a una empleada de Crédito Millón

Para la Fiscalía de Robos y Hurtos, la mujer colaboró con la banda de asaltantes que ese miércoles, a eso de las 20 horas, se apoderó de $110 millones en efectivo a poco del cierre de las actividades del día.

La empleada de Crédito Millón fue detenida e imputada por el robo de $110 millones en efectivo.

La revisión y análisis de las imágenes captadas por cámaras de videoseguridad fue clave para este avance en la investigación penal.

El robo de $110 millones en efectivo: en poblado y en banda

El atraco a la empresa de préstamos personales de dinero Crédito Millón fue calificado como un caso de robo agravado en poblado y en banda.

La encargada es la única detenida e imputada. De los dos hombres armados que ingresaron al local y se apoderaron del dinero en efectivo no hay noticias.

Los investigadores tampoco dieron con el tercer integrante de la banda, quien esperaba al volante de un Toyota Etios blanco con el motor encendido y sin chapa patente.

De acuerdo al relato de las víctimas, los asaltantes ingresaron al local de Crédito Millón, exhibieron armas de fuego y se apoderaron del dinero en efectivo.

Contaron con la facilidad de que el enrejado que da a la calle Las Heras estaba abierto.